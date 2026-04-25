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美富豪非洲狩獵慘死！撞見母象護子　下秒遭踩成肉餅

▲▼非洲中部國家加彭（Gabon）森林中的大象群。（圖／路透）

▲非洲中部國家加彭（Gabon）森林中的大象群。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

非洲中部國家加彭（Gabon）驚傳一起奪命意外，一名來自美國加州的百萬富翁，日前在熱帶雨林進行狩獵活動時，意外驚擾到一群正在護幼的母象，結果慘遭象群衝撞踩踏，當場傷重身亡。這名資深獵人過去狩獵戰利品無數，沒想到這次卻在野外發生憾事，演變成「獵人反成獵物」的悲劇。

撞見「母象護子」　資深獵人遭踩踏身亡

根據《衛報》報導，現年75歲的美國富豪多西奧（Ernie Dosio）上週前往加彭的洛佩—奧坎達（Lope-Okanda）熱帶雨林，原本目標是為了獵捕當地的「黃背小羚羊」（yellow-backed duiker）。

報導指出，當時多西奧在專業嚮導的帶領下深入雨林，卻意外撞見了5頭母象帶著一頭幼象。疑似是因為人類的出現讓象群受到驚嚇，導致多西奧當場遭到這群母象踩踏死亡；同行導引的專業獵人也在此次遭遇中身受重傷，目前正接受治療。

坐擁萬英畝葡萄園　美駐外館處協助運回遺體

多西奧是美國加州洛迪（Lodi）的知名人士，身家豐厚，他經營的Pacific AgriLands Inc公司在莫德斯托（Modesto）管理高達1萬2000英畝的葡萄園，並對製酒商提供融資服務。

身為沙加緬度狩獵俱樂部（Sacramento Safari Club）的熟面孔，多西奧多年來收集了大量的狩獵戰利品，包括獅子與大象都在他的名單之中。目前美國駐加彭大使館官員已介入，正協調將他的遺體運回加州。

「戰利品狩獵」引兩極評價

一名認識多西奧的退休獵人表示，多西奧從小就開始打獵，並強調他的狩獵活動「絕對合法且符合規範」，是透過登記許可的淘汰制度來維持動物數量，以達成生態保育目的。

然而，「戰利品狩獵」（Trophy-hunting）在國際間始終伴隨巨大爭議。根據數據顯示，南非的狩獵產業產值曾一度高達1.2億美元，吸引許多富豪參與，包含美國前總統川普的兒子小唐納（Donald Trump Jr.）也曾因手拿象尾合照引發抨擊。

川普任內曾設立相關諮詢委員會試圖放寬規定，但最終因被指控成員多為獵人而非保育人士而遭解散。

事實上，加彭的森林棲息著約9.5萬頭森林象，是該極度瀕危物種在全球最重要的棲息地。隨著這起意外發生，也讓這項「富人運動」的安全性與必要性再度成為焦點。去年，南非也曾發生一名美國獵人在跟蹤水牛時，反遭水牛攻擊致死的類似事件。

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