美富豪非洲狩獵慘死！撞見母象護子　下秒遭踩成肉餅

▲非洲中部國家加彭（Gabon）森林中的大象群。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

非洲中部國家加彭（Gabon）驚傳一起奪命意外，一名來自美國加州的百萬富翁，日前在熱帶雨林進行狩獵活動時，意外驚擾到一群正在護幼的母象，結果慘遭象群衝撞踩踏，當場傷重身亡。這名資深獵人過去狩獵戰利品無數，沒想到這次卻在野外發生憾事，演變成「獵人反成獵物」的悲劇。

撞見「母象護子」 資深獵人遭踩踏身亡

根據《衛報》報導，現年75歲的美國富豪多西奧（Ernie Dosio）上週前往加彭的洛佩—奧坎達（Lope-Okanda）熱帶雨林，原本目標是為了獵捕當地的「黃背小羚羊」（yellow-backed duiker）。

報導指出，當時多西奧在專業嚮導的帶領下深入雨林，卻意外撞見了5頭母象帶著一頭幼象。疑似是因為人類的出現讓象群受到驚嚇，導致多西奧當場遭到這群母象踩踏死亡；同行導引的專業獵人也在此次遭遇中身受重傷，目前正接受治療。

坐擁萬英畝葡萄園 美駐外館處協助運回遺體

多西奧是美國加州洛迪（Lodi）的知名人士，身家豐厚，他經營的Pacific AgriLands Inc公司在莫德斯托（Modesto）管理高達1萬2000英畝的葡萄園，並對製酒商提供融資服務。

身為沙加緬度狩獵俱樂部（Sacramento Safari Club）的熟面孔，多西奧多年來收集了大量的狩獵戰利品，包括獅子與大象都在他的名單之中。目前美國駐加彭大使館官員已介入，正協調將他的遺體運回加州。

「戰利品狩獵」引兩極評價

一名認識多西奧的退休獵人表示，多西奧從小就開始打獵，並強調他的狩獵活動「絕對合法且符合規範」，是透過登記許可的淘汰制度來維持動物數量，以達成生態保育目的。

Millionaire US big-game hunter TRAMPLED to DEATH by five elephants during safari



Ernie Dosio, 75, was killed after walking into herd while tracking antelope in dense Gabon jungle, with elephants charging and trampling him instantly



He leaves behind a home full of trophies pic.twitter.com/C9Hx30jIBM — RT (@RT_com) April 24, 2026

然而，「戰利品狩獵」（Trophy-hunting）在國際間始終伴隨巨大爭議。根據數據顯示，南非的狩獵產業產值曾一度高達1.2億美元，吸引許多富豪參與，包含美國前總統川普的兒子小唐納（Donald Trump Jr.）也曾因手拿象尾合照引發抨擊。

川普任內曾設立相關諮詢委員會試圖放寬規定，但最終因被指控成員多為獵人而非保育人士而遭解散。

事實上，加彭的森林棲息著約9.5萬頭森林象，是該極度瀕危物種在全球最重要的棲息地。隨著這起意外發生，也讓這項「富人運動」的安全性與必要性再度成為焦點。去年，南非也曾發生一名美國獵人在跟蹤水牛時，反遭水牛攻擊致死的類似事件。