領光積蓄All-in黃金！　越南母「3週賠光」崩潰

▲越南一名女子將畢生積蓄領出，在金價高漲時All-in買進黃金。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

越南一名男子近日投書媒體分享，他的母親因為不滿銀行存款利率太低，在友人慫恿下將畢生積蓄領出，在金價高漲時All-in買進黃金。沒想到短短3週內，金價竟掉頭崩跌，導致母親不僅損失了約1億越南盾（約台幣12.5萬元），更面臨銀行利率回升的窘境，只能看著存摺落淚。

聽信友言「All-in」搶買最高點

根據VnExpress報導，讀者Đào Ngọc分享了母親慘痛的投資經驗。今年3月初，母親眼見銀行儲蓄利率過低，認為「存再久也沒幾個錢」，加上當時受國際戰爭、油價飆升及全球政局不穩等因素影響，金價一路攀升，每兩甚至一度逼近1.9億越南盾。

當時母親身邊的朋友紛紛慫恿，宣稱金價還會繼續看漲，讓她深信這是一個投資良機。於是，母親決定將帳戶中所有的積蓄領光，一口氣買入5兩黃金，近乎將畢生血汗錢全部投入金市。

Đào Ngọc坦言，當時自己也受到「全民瘋黃金」的氛圍影響，雖然沒有支持，但也沒有特別理由去阻止母親。

金價重挫、銀行加息慘陷「兩頭空」

然而，這場淘金夢僅維持了3週就化為泡影。金價在創下高點後突然急轉直下，跌破每兩1.7億越南盾。Đào Ngọc憶述，昨晚看到母親獨自坐在客廳，對著金價與存款數字長吁短嘆。

經過初步估算，每兩黃金「蒸發」了2000萬越南盾，總虧損金額已達1億越南盾。

更令母親懊悔的是，就在她領光存款買黃金後，銀行利率竟然開始出現回升跡象。這讓她陷入「兩頭空」的悲慘境地。

理財小白陷入「錯失恐懼」代價慘痛

Đào Ngọc表示，雖然他以「如果市場能預測，每個人都發財了」來安撫母親，但他深知母親心裡在滴血。他指出，這就是典型的「投資小白」心態，在缺乏金融專業知識與策略的情況下，僅憑著模糊的聽聞和從眾心理就盲目跟風。

文中分析，這種「FOMO」（錯失恐懼症）的心理，讓投資者深怕沒跟上行情，卻忽略了金價受政治、經濟等多重因素影響，波動性極高。他最後感嘆，這堂投資課的學費非常昂貴，也提醒大眾在投資前必須了解風險，有時「什麼都不做」反而比盲目追高更安全。