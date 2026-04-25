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美司法部重啟極刑！　聯邦死刑擬恢復「槍決、電椅、毒氣」

▲▼美國田納西州63歲死刑犯扎戈爾斯基於1日晚間8時許被執行電椅死刑。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國司法部計畫恢復包括槍決、電椅及毒氣窒息在內的多種處決方式。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國司法部24日拋出震撼彈，宣布將大幅精簡聯邦死刑的執行程序，並計畫恢復包括槍決、電椅及毒氣窒息在內的多種處決方式。代理司法部長布蘭奇（Todd Blanche）直言，前任政府拒絕執行極刑是失職，強調司法部將再次與被害者站在一起，嚴懲恐怖分子與殺警犯。

藥劑短缺沒在怕　槍決、電椅擬列替代方案

根據CNN報導，美國司法部在24日發布的一份長達52頁的報告中指出，目前聯邦執行「藥劑注射死刑」（lethal injection）面臨藥物取得困難，主因是多家製藥公司為了遵守歐盟禁令，拒絕提供可用藥物。

為了確保死刑能如期執行，代理司法部長布蘭奇指示監獄局（BOP）修改協議，納入各州法律允許且「合憲」的執行方式。

報告中明確點名除了傳統的藥劑注射外，將增加槍決與電椅，甚至納入阿拉巴馬州在2024年首創的「氮氣窒息法」（nitrogen hypoxia），確保即便藥物斷供，法律制裁也不會停擺。

痛批拜登政府失職　布蘭奇：縮短定罪到處決的時間

布蘭奇在報告前言中火力全開，痛批拜登（Joe Biden）政府過去幾年的死刑暫停令削弱了聯邦司法體系，更讓被害者家屬承擔後果。他強調，「前任政府拒絕向最危險的罪犯，包括恐怖分子、殺童犯與殺警犯執行極刑，這是在保護美國人民的職責上徹底失敗。」

司法部表示，除了擴大處決手段，未來也將致力於精簡程序，目標是大幅縮短從定罪到處決之間的漫長等待期，避免死刑犯利用法律程序無限制地拖延上訴。

川普強硬執法風格延續　聯邦死刑恐現處決潮

事實上，川普對死刑的立場一向強硬。他在第一任期結束前，就曾恢復停擺20年的聯邦死刑，並在卸任前短短幾個月內火速處決了13名聯邦囚犯，打破美國半世紀以來的紀錄。

目前全美已有五個州允許使用槍決。今年三月，南卡羅來納州（South Carolina）才剛執行了一例雙重謀殺案的槍決，成為1970年代以來全美第四人。

儘管蓋洛普（Gallup）民調顯示，美國民眾對死刑的支持率已降至52%的新低點，但川普政府顯然打算兌現競選承諾。目前司法部正對全美超過40名被告尋求判處死刑，隨著新政策上路，恐將迎來新一波聯邦處決潮。

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