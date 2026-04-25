議會「一個人武林」！藍營議長跳過程序13分鐘散會　同黨抗議也沒用

▲金門議長洪允典。（圖／記者鄭逢時攝）



記者杜冠霖／台北報導

金門縣議會24日進行最後一天議程，延續前一日金酒廈門公司預算遭「全數刪除」爭議，國民黨籍議長洪允典一開議，未依規定確認前一日議事錄，宣布直接審議縣府提案，臨時動議也未進行，即便多位同黨議員出聲抗議也無動於衷，待提案審議完，洪隨即敲下三槌宣布散會並離場，引發在場議員譁然。

金門縣議會23日進行縣政府115年度總預算第二、三讀會，原先在分組審查通過的金酒廈門預算案，在無黨籍議員李養生無預警提議刪除全部預算、並要求廈門公司將現金存款全數匯回總公司，議長洪允典敲槌下確定全數刪除相關預算，引發議場一陣騷動。

而金門縣議會昨日進行最後一天議程，依慣例，應確認前一日議事錄，就包含刪除金酒廈門公司全數預算等爭議在內，然而，議長洪允典一開議就宣布直接審議縣府提案，未依慣例確認議事錄，臨時動議也未處理，歷時約13分鐘就敲槌結束會議，現場議員一陣譁然。

議程一開始，洪允典就直接進入審議縣府提案，同黨議員周子傑質疑「是不是應先確認昨天的開會紀錄？」、洪允典表示要先審議案，也不管現場議員反彈，洪堅持繼續「先把縣府議案審完在說」，周子傑忍不住嗆聲「你要這樣搞是吧」，現場氣氛火爆。

為此，多位無黨籍、國民黨籍議員研議，要向內政部釐清，若議事錄未經確認，相關決議是否生效，「完全沒照程序走，這樣的會議到底算不算數？」

