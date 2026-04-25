民眾黨「創黨元老005」過世1年遭催繳黨費！　妻收簡訊傻眼

記者黃翊婷／綜合報導

民眾黨創黨元老朱蕙蓉昨日（24日）表示，她2023年在柯文哲競選總部當志工時，收到2張卡片，才發現自己身披創黨黨員身分，夫妻倆各有1張，但她在2025年11月宣布退黨，丈夫在2025年4月離世，民眾黨曾送來花籃，她卻在2026年的年初收到簡訊，內容竟是催促丈夫去繳納黨費。

▲朱蕙蓉去年11月透過臉書宣布退出民眾黨。（資料照／《豈有此呂》）

朱蕙蓉24日在臉書發文中提到，她加入民眾黨的過程是個意外，直到2023年在柯文哲競選總部當志工時，收到2張卡片，這才知道自己身披創黨黨員身分，她的編號是004，丈夫是005。

朱蕙蓉接著提到，近日民眾黨掀起茶壺風暴，公視前董事徐瑞希2024年8月透過臉書宣布退黨，但因為還沒走完正式程序，所以提告獲得勝訴，並主張「臉書退黨不算數」；而她去年11月底也有在臉書宣布退黨，在此之前，她還在官網上認真尋找退黨申請書的下載方式，但沒有找到，發文之後也沒有接到任何電話或簡訊確認。

朱蕙蓉直言，更讓她感到荒謬的是，丈夫在2025年4月離世，民眾黨曾送來花籃，原本以為編號005應該已經自動除名，沒想到2026年的年初，她竟在丈夫留下的手機中看見一封簡訊，內容是催促丈夫趕快去官網驗證個資及繳納黨費。

「不禁想問，民眾黨的黨工們，領薪水真的要認真做事啊！一個人都離開一年了，黨部還在發簡訊催會費？」朱蕙蓉感嘆，難怪外界會把「一人政黨」的標籤貼在前主席身上，這樣的管理素質，恐怕最終會害到的是他們口中的「阿北」。

而關於朱蕙蓉的言論，民眾黨方面目前尚未作出相關回應。