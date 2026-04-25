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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

散戶小資族注意！零股開盤時間將「同步早上9點」　上路時間曝光

▲台股今天下跌。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

▲台股。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者杜冠霖／台北報導

台股零股交易時間有望出現重大變革，現行上午9時10分開盤機制，綠委郭國文上月質詢時要求金管會，許多散戶以購買零股為主，卻延後10分鐘開盤，錯過交易量最大時間，影響投資人權益，金管會應把零股交易開盤時間提前至9:00。金管會24日回覆，針對市場參與者調查意見、可行性方案研議後，評估零股交易時間提前至9時，最快明年7月底上路。

目前，台股整股市場於上午9時正式開盤，但零股交易則9點10分才進行第一次撮合，要多等10分鐘，這段時間差長期以來被市場認為影響交易公平性。尤其在盤初波動劇烈時，整股價格已出現明顯變化，零股投資人卻仍在等待撮合，常常因此錯失理想進出場時機。

民進黨立委郭國文上月質詢時，就要求金管會將零股改為9點開盤，郭國文透露，他上個月質詢時，提到現在包括台積電等台股，股價一張都要上百萬，讓許多散戶以購買零股為主。

郭國文表示，零股交易第一盤搓合為9:10，等於錯過9:00-9:10這個交易量最大的期間，因此要求金管會為了保障投資人權益，應該把零股交易開盤時間提前至9:00。

郭國文指出，收到金管會24日回覆表示，會先以他建議的方向來研議，將在今年10月底前完成市場調查，後續法規修正3個月，投資人宣導6個月，預計明年7月上路。

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