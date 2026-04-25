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普丁有望年底訪美　俄羅斯證實「受邀出席G20峰會」

▲▼ 俄羅斯總統普丁與美國總統川普通話。（圖／路透）

▲俄羅斯總統普丁與美國總統川普。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

克里姆林宮於24日證實，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）可能於今年12月前往美國邁阿密參加20國集團（G20）峰會。在此之前，美國總統川普（Donald Trump）曾表示普丁出席將會「非常有幫助」，並直言當年將俄羅斯趕出八大工業國集團（G8）是一項錯誤。

睽違6年　普丁有望親赴美國參加G20

根據《路透社》報導，一名知情官員指出，美國已經邀請俄羅斯參加今年在邁阿密舉行的G20年度峰會，而莫斯科當局也已接受邀請。

事實上，普丁自2019年以來就未曾親自出席G20峰會，起初是因為COVID-19疫情限制，後來則是因2022年入侵烏克蘭，導致俄羅斯與西方國家的關係陷入冷戰以來的最低谷。

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向國營電視台表示，「普丁總統可能會以G20成員的身分前往邁阿密，但也可能不去，或者由另一位俄羅斯代表出席。」

克宮：G20對當前全球危機至關重要

針對此次受邀，佩斯科夫強調，鑑於全球各地不斷湧現的危機，莫斯科認為G20是一個非常重要的平台，因此俄方屆時一定會派出適當的代表參與。俄羅斯外交部副部長潘金（Alexander Pankin）也向俄國媒體證實，俄羅斯已受邀以「最高層級」參與邁阿密峰會。

克宮去年曾表示，認同川普關於「將俄羅斯踢出G8是錯誤」的觀點，但同時也吐槽現在的七大工業國集團（G7）對俄國來說已經不再重要，甚至顯得「相當沒用」。

川普立場轉向　質疑普丁出席意願

雖然《華盛頓郵報》先前報導川普有意邀請普丁，但川普隨後向記者表示，他不清楚具體的邀請細節，也不確定普丁是否會出席。不過川普強調，俄羅斯作為成員國，理應受邀參加會議，並提到普丁對於被踢出G8感到非常受挫。

川普表示，「我敢說，如果你們當初沒把他趕出去，現在可能就不會有這些問題了。我的看法是，你應該跟每個人都談談。」但他坦言，自己有點懷疑普丁是否真的會現身，「老實說，我懷疑他會來。」

隨著川普展開第二任期，美國對俄羅斯的態度趨向友好，不僅將戰爭責任歸咎於基輔當局，近期更延長了購買俄羅斯石油的制裁豁免。儘管外界批評其對俄立場軟弱，但川普對此反駁，強調沒有任何一位美國總統比他對莫斯科更強硬。

美國國務院發言人23日對此表示，俄羅斯至今已受邀參加所有工作層級會議，川普也明確歡迎俄羅斯出席所有G20會議，美方目前的重點是確保舉辦一場成功且富有成效的峰會。

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