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不滿對台軍售　中國罕見制裁「7家歐盟實體」

▲▼中國國旗,五星旗,五星紅旗。（圖／路透）

▲中國針對7家歐盟實體實施出口管制措施。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

中國商務部於24日發布2026年第20號公告，宣布為了維護國家安全與利益，將針對7家歐盟實體實施出口管制措施。中方直指，由於這些歐盟企業參與對台軍售或與台灣方面「勾連」，即日起禁止所有經營者向其出口「兩用物項」，這也是北京當局罕見針對歐洲國家，就台灣相關議題祭出嚴厲制裁。

劍指對台軍售　中國罕見制裁7歐盟實體

根據中國商務部官網發布的公告顯示，此次被列入出口管制清單的7家實體主要來自捷克、德國與比利時。名單中包括知名的德國國防電子大廠漢索德公司（HENSOLDT AG）、比利時國防與運動武器龍頭勃朗寧集團（FN Browning）及其母公司赫斯塔爾公司（FN Herstal）。

值得注意的是，這份制裁名單中，捷克企業就佔了4個名額，包含神劍陸軍公司（EXCALIBUR ARMY spol.s.r.o）、奧姆尼波爾公司（OMNIPOL a.s.）、SpaceKnow捷克分公司以及捷克航空研究與試驗研究所（VZLU AEROSPACE a.s.）。

中方強硬表示，除了禁止出口外，境外組織與個人也不得將原產於中國的兩用物項轉移或提供給這些實體。

兩用物項遭切斷　無人機、晶片關鍵技術受阻

所謂的「兩用物項」（dual-use items）是指兼具民用與軍事用途的貨物、軟體或技術。據悉，制裁項目可能包含製造無人機與晶片至關重要的特定稀土元素。

中方在聲明中表示，除非在特殊情況下「確有必要」，出口商必須向商務部提出申請並獲得核准，否則所有相關出口活動必須立即停止。

商務部發言人強調，此舉並不影響中歐之間正常的經貿往來，只要是「守法誠信」的歐盟企業完全無需擔心，且中方已在公告前透過雙邊出口管制對話機制向歐盟進行通報。

捷克外長震怒要求解釋　受制裁企業：影響有限

針對突如其來的制裁，捷克外交部長馬辛卡（Petr Macinka）隨即在臉書發文表示，「中國當局應該向我們解釋清楚，我已指示駐北京大使館跟進處理。」

而被列入名單的神劍陸軍公司（Excalibur Army）則抱持冷靜態度，其母公司捷克斯洛伐克集團（Czechoslovak Group, CSG）指出，該公司並沒有直接從中國採購任何兩用技術，因此預計業務不會受到實質性的重大影響。德國漢索德公司則表示正在核實事實，將在適當時間評估後續局勢。

地緣政治升溫　中歐與東歐對台轉趨支持

《路透社》報導分析，台灣大部分武器來自美國，歐洲各國為了避免激怒北京，已有約30年未曾對台出售戰機等大型軍品。然而，自2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，中歐與東歐國家對台灣的處境日益同情，也更願意與台北進行國防與外交方面的合作。

過去中國大多針對美國軍火大廠實施制裁，如去年12月才因美國宣布110億美元對台軍售案而祭出反制措施。如今北京將制裁目標轉向歐盟企業，顯示出中國對歐洲與台灣日益頻繁的防務往來感到極度不安。

對此，台灣政府重申，只有台灣人民可以決定自己的未來，並嚴正拒絕北京的主權主張。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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