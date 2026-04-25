川普稱伊朗將提和平方案　談判「2大底線」曝光

▲美國總統川普。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普（Donald Trump）24日接受《路透社》電話採訪時表示，伊朗計畫提出一項旨在滿足美方要求的方案。目前各界預期美伊和平談判將於巴基斯坦重啟，川普對此證實，伊朗方面正在準備提議，美方將會視提議內容再做打算。

川普證實：伊朗正準備提議

川普於24日告訴《路透社》，隨著和平談判預計在巴基斯坦恢復，伊朗正計畫提出一個能夠滿足美國要求的方案。他在採訪中透露，「他們正在提出一個提議，我們必須看看到底是什麼。」

不過，川普也坦言，他目前還不清楚該提議的具體內容為何。

兩大核心條件：放棄濃縮鈾、開放荷莫茲海峽

儘管具體方案尚未揭曉，但川普態度依舊非常堅定。他強調，任何達成的協議都必須包含兩大核心條件：第一，伊朗必須放棄濃縮鈾；第二，必須確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的石油運輸自由。

為了推動進展，美方稱特使魏科夫（Steve Witkoff）與庫許納（Jared Kushner）預計將在25日啟程前往巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），與伊朗代表團進行會晤。

談判對象不明？川普：正與說話算數的人打交道

川普曾在23日對伊朗目前的領導層表示憂慮，且美方官員認為，伊朗領導核心目前處於分裂狀態。當被問及美方究竟是在與誰進行談判時，川普並未提供具體姓名，僅表示，「我不打算說，但我們正與目前掌權的人打交道。」

根據先前報導，伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araqchi）預計於24日抵達伊斯蘭馬巴德。不過，伊朗官媒稍早報導，目前伊朗方面並無任何和美方直接談判的計畫。

軍事封鎖持續 解禁與否看伊朗開價

川普最後也重申其強硬立場，強調美軍將繼續對伊朗港口實施封鎖，直到雙方正式達成協議為止。

至於需要什麼樣的條件才能解除封鎖？川普表示，「這個問題我晚點才能回答，我得先看看他們提供的是什麼條件。」