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監獄爆黑幕！受刑人爽用3手機　竟驚見與獄政主管吃喝玩樂照

▲▼監獄管理爆黑幕1／受刑人盜用他人手機對外連絡　被逮竟發現出獄後與獄政主管吃喝玩樂照。（圖／鏡週刊）

圖文／鏡週刊

矯正署台南看守所爆發受刑人坐牢竟能盜用其他受刑人手機的離譜醜聞！今年1月21日，台南看守所戒護科針對「忠二舍」進行安全檢查，當場在1名服務員舍房內查獲多個行動電源及手機架，帶隊科員察覺異狀，隨即針對這名受刑人進行突擊搜索，在他的個人提袋夾層內查獲3支iPhone手機，相當離譜。

據這名受刑人向獄政高層表示，這3支手機是從新收容的受刑人保管物中先行「借出使用」，只是偶爾跟親朋好友連絡，了解家人生活是否安好，說法相當離奇。

吹哨者A先生告訴本刊，受刑人入所前，個人持有的貴重物品入庫應有封膜及嚴格管理程序，監所承辦人員是否有放任受刑人擅自進入保管倉庫、任意拆解他人封膜物資之嫌？此舉已嚴重違反機關資產管理規定。

A先生還指控，這名受刑人舍房的窗戶長期遭人刻意遮蔽，且監視器畫面疑有刻意避開該區域之情事，擺明有人刻意護航。在安檢過程中，所方人員發現這3支手機於舍房內使用時間長達1年（2025年至2026年），日勤主管宣稱不知情，顯有督導不週、蓄意縱容之嫌。

A先生質疑，手機若要長期使用，一定有充電需求，但舍房內並無插座，唯一電源位於主管辦公桌或特定行政區域，所方應清查是否有管理人員利用職務之便，將違禁品帶至辦公區域或宿舍區代為充電。

另名吹哨者B先生告訴本刊，這名受刑人曾多次利用中午備勤時段，偷偷至宿舍區違紀留宿的紀錄。傳聞該單位管理階層與該名受刑人私下過從甚密，甚至於受刑人出獄後，私下邀約與之餐敘。

據了解，這名主管是忠二舍X姓主管，案發後已被調往衛生科，他的伯父是現任某監獄典獄長，由於他的家世顯赫，看守所戒護科投鼠忌器，針對此醜聞擺明大事化小，小事化無，雖上級機關美其名組「專案小組」欲調查此事，但有關係就沒關係，最後是雷聲大，雨點小，不了了之。

有吹哨者將此案投訴台南看守所政風室後，政風室回函證明2026年1月21日（星期三）查獲手機流入監獄內部後，法務部1月26日會同矯正署政風室隨即南下至台南看守所調查此案。據傳，查獲手機內有X姓主管和出獄受刑人在外邀約吃喝玩樂照片，手機內都有通話紀錄及Line通話內容，所有證據已被法務部專案小組扣查調查中。

吹哨者憂心，考量該單位主管與特定機關典獄長具有親屬背景，基層同仁憂心相關調查將被打壓，或轉嫁責任於夜勤同仁新收檢身不周。建請法務部介入調查，針對該所貴重物品倉庫管理流程、監視器存檔、查獲手機通聯紀錄，及相關涉案主管的通訊與行程進行深入調查，追究手機流入的真實管道與長期提供充電支援者身份，以維護矯正機關的紀律與威信。


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