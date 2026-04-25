川普特使抵巴基斯坦　伊朗外交部打臉：不會與美直接談判

▲美國中東事務特使魏科夫（左）與伊朗外交部長阿拉奇（右）。（圖／路透、達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美、伊兩國針對潛在和談再次釋出矛盾訊號！白宮稍早宣稱美方特使已準備前往巴基斯坦與伊朗展開直接對話，隨即遭到伊朗外交部發文反駁，強調雙方「根本沒有會面計畫」，並指稱外長此行是為了配合巴方斡旋，以結束美國強加的戰爭。

白宮宣稱將展開直接談判

根據白宮說法，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）預計於25日抵達巴基斯坦，準備與伊朗官員進行直接和平談判。

然而，針對美方的說法，伊朗官方卻給出了截然不同的反應。伊朗外交部發言人巴蓋（Esmaeil Baghaei）在社群平台X上公開表示，目前完全沒有安排任何與美國談判代表會面的行程，「伊朗與美國之間沒有計畫進行會晤，伊朗的立場將會透過巴基斯坦轉達。」

伊朗外長赴巴基斯坦：配合斡旋結束侵略

雖然伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）目前確實人就在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德，但伊朗半官方的《塔斯尼姆通訊社》與隸屬最高國家安全委員會的《努爾新聞網》皆報導指出，阿拉奇並不會與美方官員交談。

巴蓋補充說明，阿拉奇此行旨在會見巴基斯坦官員，配合對方持續提供的調解與斡旋，目標是「結束美國強加的侵略戰爭，並恢復區域和平」。

美伊各執一詞 並非頭一遭

事實上，美伊雙方對於談判狀態的認知落差早已不是新鮮事。今年三月底也曾出現類似的混亂局面，當時美國總統川普（Donald Trump）宣稱華府已與伊朗進行了「富有成效的對話」，但德黑蘭當局卻在第一時間斷然否認。

有趣的是，就在德黑蘭否認的同一天，一名伊朗消息人士向CNN透露，雙方確實存在「接觸」，且伊朗願意聽取「合適」的提案。專家認為，這種不確定性雖然令人困惑，但並不代表雙方未來不會以某種形式繼續對話。