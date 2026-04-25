重慶官場大風暴！貪官入獄確診愛滋　淫亂後宮現形

圖文／鏡週刊

去年底重慶市紀委監委大刀闊斧處置了4名大咖官員。原渝北區委書記唐川因違規佔地、沉迷奢華宴請，直接被開除黨籍與公職。此外，吳大錢、溫勇、王玉祥等高官也因收賄、挪用公款等違紀行為，通通都被列入這波肅貪名單中。

多名高官遭開鍘

綜合陸媒報導，原渝北區委書記唐川去年因無視中央政策、私佔耕地，還長期流連於私企老闆的豪門宴慘遭雙開。另外，綦江區住房及城鄉建設委員會原二級巡視員吳大錢、雲陽縣盤龍街黨工委原書記溫勇及重慶機電集團原黨委書記、董事長王玉祥等官員，分別涉及挪用公款旅遊、違規收禮與私用公務車等惡行，也一併被通報查辦。

確診愛滋傳染數十人

最令人咋舌的是唐川入獄後的後續發展。他在獄中被診斷出患有愛滋病，隨即傳出當地多達36位女性公務員也集體中標。這種如電影情節般的崩壞私生活，讓外界看傻了眼，也揭開了當地官僚體系背後混亂不堪的一面。

局長墜樓有隱情

此外，21日上午，重慶市財政局局長劉曉強突然驚傳墜樓身亡，這起突發事件讓原本就動盪不安的政壇更添詭譎氣氛，重慶這一連串官場地震，從貪財到好色再到局長的驚世一墜引發網友熱烈討論，認為背後隱情恐怕並不單純。

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