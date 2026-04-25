第3艘航空母艦抵達　美軍中東2003年來部署數量最多

▲美軍航空母艦「布希號」。（圖／翻攝X／@CENTCOM）

記者葉國吏／綜合報導

美伊預計在本週末再度舉行停火談判，不過根據美軍中央司令部（CENTCOM）發布的最新消息，美軍第三艘航空母艦「布希號」已正式抵達中東轄區，這也是自2003年伊拉克戰爭以來，美軍最大部署。

尼米茲級布希號強勢入港

「尼米茲級」（Nimitz-class）航艦中最年輕的成員，2009年服役的「布希號」（USS George H.W. Bush）戰力驚人。該艦長度近1000英尺，滿載排水量突破10萬噸，搭載超過80架各型艦載機，由兩座核反應爐提供源源不絕的動力。

▲美國航空母艦「布希號」（USS George H.W. Bush） 。（示意圖／達志影像／美聯社）

目前艦上部署超過5500名官兵與飛行員，這座「海上要塞」的進駐，顯著增強了美軍在中東的威懾力。國防官員基於部隊安全考量，拒絕對外透露「布希號」的具體位置或後續航行計畫，但強調一切行動均是為了確保區域安全。

談判破裂將啟動新波打擊

美國海軍退役上校舒斯特（Carl Schuster）指出，三航艦集結具備極高的政治象徵意義，旨在讓伊朗了解，若談判進展不順，美國總統隨時可能施加更大壓力。據悉，美軍已針對荷莫茲海峽擬定新一波打擊計畫，預防停火協議最終走向破裂。

若伊朗試圖封鎖關鍵水道，美軍潛在攻擊目標將涵蓋快艇、布雷艦等非對稱作戰資產。目前美方在該地區已部署高達19艘軍艦，若「布希號」是作為增援而非輪替，這代表美軍對伊朗衝突投入了極不尋常的兵力，戰雲密布態勢空前。