澳女醫「肉體慰藉」情傷病患3年　診間安靜激戰下場慘

記者黃翊婷／綜合報導

澳洲一名女醫師巴斯塔斯（Maria Bastas）被指控，與前來醫院進行心理健康照護的年輕男病患發生性行為，大多時候都選擇在車上，有時也會在診間的床上。雖然巴斯塔斯矢口否認這段關係，但她仍被法院判決取消醫師註冊資格，而且2年內不得提出覆審申請。

Marrickville GP Maria Bastas had her medical license cancelled in the NSW Civil and Administrative Tribunal today (Thursday) after she had an “inappropriate, long-term, personal and sexual relationship” with a patient, who was struggling with his mental health. pic.twitter.com/gY58COG52G — Anne Tootill (@toot5000) April 23, 2026

根據《news.com.au》報導，該名男病患因與女友分手，2015年間在心理師的建議下，前往巴斯塔斯任職的診所進行心理健康照護療程，沒想到巴斯塔斯不僅邀請他去喝咖啡，還在車上親熱、發生性行為。

男病患表示，兩人每周大約會在車上發生性行為2至3次，有時也會在診間的床上進行，他們還必須壓低聲音，以免被其他醫師聽見，雖然巴斯塔斯曾自稱「我對你而言年紀太大」，並勸他去找更年輕的對象交往，但這段關係還是一直持續2018年的年初，最後一次見面則是在2019年。

男病患與巴斯塔斯的關係結束後，因陷入憂鬱，開始酗酒、抽菸，最終在2022年向心理師坦承此事，並對醫療照護投訴委員會 （Health Care Complaints Commission, HCCC）提出申訴。

▲男病患說出兩人在診間內發生性行為的細節，必須壓低聲音，避免被其他醫師發現。（示意圖／VCG，非本案事發地點。）

而面對上述指控，巴斯塔斯矢口否認，並聲稱自己打算在2026年6月退休。但新南威爾斯州民事與行政法庭合議庭認為，巴斯塔斯身為醫師，應當清楚知道男病患當時正處於極度脆弱的狀態，而且根據男病患的證詞顯示，巴斯塔斯的行為對男病患造成長期情緒困擾與混亂，甚至影響到男病患重新展開人生的能力。

此外，巴斯塔斯在2006年間也曾與另一名病患發展出不適當關係，因而遭到申誡。最終，合議庭認定巴斯塔斯與正在遭受心理問題困擾的病患發生長期不適當的關係，於是判決取消她的醫師註冊資格，2年內不得提出覆審申請。