賴清德訪非受阻！模里西斯官員爆：未批過飛航許可　專家推判情境

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）

記者葉國吏／綜合報導

總統賴清德原規劃出訪史瓦帝尼，卻因部分非洲國家專機飛航許可出現變數，行程臨時生變，最後改由特使代表出席史瓦帝尼國家慶典。但模里西斯媒體報導指出，模里西斯從頭到尾都沒有核准任何飛越申請，讓「取消航權」陷入羅生門。對此有專家分析可能發生的情境。

賴清德原定4月22日至26日訪問史瓦帝尼，參加史王姆史瓦帝三世（H.M. King Mswati III）登基40週年及58歲壽誕活動。史瓦帝尼是台灣在非洲唯一邦交國，但因飛行路線所需的相關許可未能到位，總統行程被迫延後。

▲賴清德出訪史瓦帝尼受阻。（圖／翻攝自網路）

模里西斯《快報》（L'Express）引述政府人士說法指出，模里西斯從頭到尾都沒有核准任何飛越申請，與外界盛傳「臨時撤銷」的版本不同。總理辦公室顧問也直言，模里西斯與中國大陸關係密切，不能因任何因素受損，但官方至今未正式對外說明。

中華戰略學會資深研究員張競分析，飛往史瓦帝尼幾乎不可能避開馬達加斯加、塞席爾與模里西斯各自管轄的飛航情報區。張競認為，應該是一開始當初沒有向模里西斯申請飛越，但是當賴總統專機飛越塞席爾、馬達加斯加的飛航情報區時被拒，中華民國政府臨時向模里西斯申請飛越情報區，結果被拒，最後政府才會在對外說明讓流彈波及模里西斯，或許才是此事最可能真實原貌。