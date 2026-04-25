日證券員工擁2400萬存款退休　「靠股息生活」2年後反悔

記者黃翊婷／綜合報導

曾在日本東京某證券公司工作的56歲男子山本（化名），憑藉多年投資存下1.2億日圓（大約新台幣2400萬元），於是決定提早退休，他認為依靠股息和存款應當可以安心生活，但2年後發現隨著市場環境變動，原本預期的投資報酬率也不穩定，股息更是遠低預期，最終決定重返職場。

▲山本56歲提早退休，2年後卻遇上經濟困境。（示意圖／VCG，與本文當事人無關。）

根據日媒《THE GOLD ONLINE》報導，山本在工作期間存下1.2億日圓，加上他具有金融專業背景，對資產配置很有信心，房貸早已還清，孩子們的教育支出也只剩下幾年，於是決定提早退休，打算依靠股息和現有資產支付退休後的開銷。

起初，山本將每個月的生活費控制在25萬日圓左右（大約新台幣5萬元），夫妻倆還能安排一些小旅行，但2年之後，隨著市場環境變動，投資報酬率也變得不穩定，股息收入更是屢屢低於預期，他改變策略，轉而去追求更高報酬的投資，例如將部分資金轉向個別股票或新興市場，結果市場波動幅度超乎預期，虧損進一步擴大。

山本坦言，如今回過頭看，當時他承擔過高的風險，陷入一種「現在收手就等於認輸」的心理，並且一直以為自己撐得住，最後不僅影響到家庭支出，就連孩子的升學費用也難以按照原計畫進行。

現階段山本正在考慮重返職場，找一些金融專業的接案、顧問等短期工作，用以補充現金流。山本表示，如果早知道會走到這一步，他一定會採取不一樣的方法，當覺得自己還有餘裕的時候，更應該保持謹慎才對。