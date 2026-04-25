二寶爸「腸胃鏡檢查」猝死　醫曝3族群全身麻醉風險大

▲腸胃鏡示意圖。（圖／123RF）

記者葉國吏／綜合報導

台中一名46歲男子腸胃鏡檢查，沒想到卻因此喪命，留下兩名年幼的女兒，消息引發社會各界關注。有醫師提醒，腸胃鏡檢查因為要靜脈注射麻醉，所以有三種人風險特別高。

家屬痛訴14日才剛幫死者慶祝完生日，沒想到隔天就接到死訊。家屬不滿「康澄診所」態度冷淡，甚至在事發後仍於臉書宣傳大腸鏡滿意度，對此診所聲明表示事件已進入司法調查，院方會全力配合釐清事實，基於隱私無法說明細節。

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▲醫師提醒有心血管疾病、呼吸道疾病以及心律不整等三類病史的族群，進行全身麻醉的風險特別高。（圖／123RF）

靜脈麻醉潛藏風險

根據TVBS報導，輔大醫院胃腸肝膽科主治醫師邱毓澤指出，大腸鏡檢查許多民眾會選擇全身麻醉，有部分民眾「靜脈注射」藥劑後，可能出現突發狀況。醫師特別提醒，患有心血管疾病、呼吸道疾病以及心律不整等三類病史的族群，進行全身麻醉的風險特別高，注射後容易出現血壓驟降或呼吸道阻塞。

告知病史守護生命

邱毓澤透露，一旦發生缺氧狀況超過5分鐘，身體就會出現嚴重後遺症，若持續達10分鐘則會直接危及生命。建議民眾在進行腸胃鏡檢查前，務必主動且詳盡地向醫療團隊告知自身狀況與所有過往病史，由專業醫師判斷是否適合採取全身麻醉。