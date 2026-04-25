白宮：川普特使和女婿將訪巴基斯坦　和伊朗會談

▲美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner）。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉國吏／綜合報導

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）指出，美國總統川普派遣特使魏科夫（Steve Witkoff）與其女婿庫許納（Jared Kushner），於明天前往巴基斯坦和伊朗展開新一輪會談。伊朗方面希望能進行面對面對話，而華府則對此進度抱持期待。

自從美國與以色列聯手對伊朗發動攻擊後，巴基斯坦近期便持續在美、伊雙方之間扮演斡旋角色，希望能早日終結當前的中東衝突。伊朗官方媒體也已經證實，該國外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）將在今天先行抵達巴基斯坦。

▲美國中東特使魏科夫（Steve Witkoff）。（圖／路透）

特使與女婿出馬盼和平

李威特在白宮受訪時透露，美國總統川普已經決定由魏科夫與庫許納前往伊斯蘭馬巴德，現場傾聽伊朗方面的訴求。她強調，美國總統向來願意提供外交手段解決問題的機會，因此這兩位親信將代表美方聽取對方的對話意願。

目前美國總統、副總統范斯（JD Vance）以及國務卿盧比歐（Marco Rubio），都會在美國國內隨時掌握最新會談進度。李威特進一步表示，范斯現在也正處於待命狀態，如果後續談判有其必要，他本人甚至願意親自飛往巴基斯坦。

核武紅線威脅經濟崩潰

美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）則在五角大廈記者會中語帶強硬，直言伊朗現在還有時間做出明智選擇。他要求伊朗必須以具實質意義且可驗證的方式放棄核武，否則在美軍持續封鎖港口的強大壓力下，伊朗的國家經濟將會徹底走向崩潰。