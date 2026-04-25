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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳智菡托腮駁斥踹門爆料　反酸「我又不是邱議瑩」

記者黃翊婷／綜合報導

台灣民眾黨前雲林縣黨部主任林靖冠昨日（24日）在政論節目上，聲稱民眾黨團主任陳智菡曾踹門要求民眾黨創黨主席柯文哲開門。對此，陳智菡否認踹門，還指出柯文哲辦公室旁邊根本沒有祕書室，「我又不是邱議瑩。」

（圖／翻攝自YouTube／許甫的方格子）

▲陳智菡托腮回應踹門事件。（圖／翻攝自YouTube／許甫的方格子）

林靖冠在24日播出的政論節目「前進新台灣」中聲稱，去年他和一名企業主前往民眾黨中央黨部，打算與柯文哲談論黨務改革，沒想到陳智菡人在外面，竟踹門大喊「你給我開門」，要求柯文哲開門，還直接托腮喊話「你們說」，趕都趕不走。

對此，陳智菡先是透過臉書發文駁斥，強調自己從來沒有踹過門，柯文哲辦公室旁邊也不是祕書室。接著，陳智菡在同日晚間於YouTube頻道「許甫的方格子」直播中，再次回應此事，她先是否認踹門，並強調該辦公室的門是拉門；許甫一聽立刻補充道，拉門一踹就會整片倒。

陳智菡直言，這件事情讓她感到很荒謬，她不僅從來沒有踹過門，而且柯文哲是長輩也是長官，她向來很尊敬，講話也總是戰戰兢兢的，根本不可能踹門，「我又不是邱議瑩。」她也沒有看過林靖冠。

許甫表示，那些爆料內容，人物、時間、地點、事件沒有一個對的，這腳本到底是誰提供的。他還隔空喊話，自己見過林靖冠幾次，也尊重退黨黨員的選擇，但人情留一線，過去大家作為共同努力的同志時，也不是沒有幫他們辯護。

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