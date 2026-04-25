5縣市大雨特報！中南部轟天雷　明起轉晴回溫

▲桃、竹、苗、南投大雨特報。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

鋒面影響，中央氣象署針對桃園至苗栗地區及南投山區發佈大雨特報，提醒民眾注意瞬間大雨，山區慎防坍方及落石。白天受東北季風及華南雲雨區影響，各地仍有短暫陣雨、中南部有雷雨，雨勢到晚間趨緩。明、後天轉晴回溫，下週二開始又要轉為下雨的天氣型態。

根據中央氣象署資料顯示，今天（25日）鋒面逐漸離開，但受東北季風及華南雲雨區東移影響水氣偏多，各地白天易有短暫陣雨，尤其中南部地區降雨機率偏高，偶伴隨雷雨，並有局部較大雨勢，戶外活動應攜帶雨具備用，預測雨勢到晚上可望逐漸趨緩，基本轉為多雲的天氣。

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▲白天東北季風及華南雲雨區東移影響水氣偏多，各地白天易有短暫陣雨。（圖／記者李毓康攝）

氣溫方面，北部及東半部高溫約23-26度，感受稍涼，中南部地區則是27、28度，而北部及宜花低溫為19、20度，其他各地則是21-23度，外出請適時增添衣物以免受涼。

4/26(日)東北季風減弱，轉偏東風，4/27(一)進一步轉東南風，各地氣溫回升；4/26、4/27各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

4/28(二)環境吹偏南風，水氣增多，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲，午後發展範圍較廣，中南部地區及北部山區可能有局部短暫陣雨出現。

4/26-4/28高溫預測：東半部28-30度，西半部30-33度，澎湖27-29度，金門25-27度，馬祖21-23度；低溫預測：中部以北及東半部19-22度，南部23-25度，澎湖23-24度，金門19-23度，馬祖17-19度。

4/29(三)鋒面逐漸通過，中部以北地區轉為局部短暫陣雨或雷雨，其他東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，而南部大致為多雲，午後有局部短暫陣雨或雷雨。

▲明天開始轉晴。（圖／中央氣象署）

4/30(四)東北季風增強及華南雲雨區東移影響，各地天氣轉涼，降雨逐漸趨緩，中部以北及東半部地區有局部短暫陣雨，南部地區亦有零星短暫陣雨。

4/29-4/30高溫預測：北部及宜花25-26度，中南部及台東28-33度，澎湖28-29度，金門26-27度，馬祖22-23度；低溫預測：全台各地21-23度，澎湖24度，金門22-23度，馬祖19度。

5/1(五)東北季風逐漸減弱，各地氣溫回升；僅東半部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨。

高溫預測：東半部28-30度，西半部30-33度，澎湖28度，金門26度，馬祖22度；低溫預測：中部以北及東半部20-22度，南部23-24度，澎湖23度，金門22度，馬祖18度。