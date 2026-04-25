TPASS回饋今入帳落空「26萬通勤族」苦等　預算放行仍領不到

▲TPASS 2.0常客回饋金已連3個月沒入帳。（資料圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

TPASS 2.0常客優惠回饋金持續延宕，原訂今（4月25日）應入帳的3月回饋金確定再開天窗。儘管立法院上月已通過38項新興計畫預算可先行動支、涵蓋TPASS計畫，但至今逾1個月，回饋金依舊發不出，初估1月至3月累計已積欠26萬人次，金額上看2703萬元，補發時程還未定。

115年度中央政府總預算案在立法院卡關，衝擊通勤族領取TPASS 2.0 回饋金，在拖了超過200天後，4月21日終於交付委員會審查，預估6月可望三讀通過。

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不過立法院會3月6日早已表決通過38項新興計畫預算可先行動支，約718億元，其中包括TPASS執行計畫75.2億元，外界原預期回饋金可望將如期發放，然而民眾不僅在3月25日未領到2月回饋金，今日應入帳的3月回饋金也確定落空。

▲TPASS回饋金積欠統計。（AI協作圖／記者李姿慧製作，經編輯審核）

根據統計，今年1月符合回饋領取資格者為7萬9098人，金額約854萬2378元；2月預估有8萬9602人可領，金額約684萬8599元；3月則約9萬1905人符合領取回饋金資格，金額達1164萬7465元。

累計1至3月已有約26萬605人次符合領取資格，但回饋金至今仍未入帳，積欠金額累積高達2703萬8422元。

針對該26萬名通勤族何時可領取回饋金，公路局僅低調表示：「TPASS預算執行，將依據行政院政策指示辦理。 」