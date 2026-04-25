美司法部撤銷Fed主席鮑爾刑事調查　掃除華許接任主席障礙

▲美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

美國聯邦準備理事會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）日前因總部翻修工程經費超支，遭司法部啟動刑事調查。美國司法部哥倫比亞特區聯邦檢察長皮羅（Jeanine Pirro）24日宣布，她已下令結束針對鮑爾的調查，此舉也將Fed主席繼任者華許（Kevin Warsh）人事案的障礙掃除。

裝修超支案暫停追刑責

皮羅24日透過X平台表示，她已指示檢察官辦公室停止針對鮑爾的調查，未來將由Fed監察長審查聯準會總部翻新工程的建築費用超支情況，監察長辦公室有權追究Fed對美國納稅人的責任。

她也提到，預計很快就會收到完整報告，相關結論將有助釐清先前促使檢方發出傳票的疑點。不過，她強調，若後續查出的事實顯示有必要，她會重新啟動刑事調查。

事件起因於Fed總部整修工程，這項工程於2022年動工，預計2027年完工，外界估算目前已超支約7億美元。鮑爾今年1月證實收到司法部傳票，內容涉及他2025年6月赴國會就相關預算問題作證時的證詞。

鮑爾任期將滿 華許案障礙解除

鮑爾主席的任期預計5月15日屆滿，美國總統川普已提名由華許（Kevin Warsh）繼任，但鮑爾的調查案發生後，共和黨籍北卡州聯邦參議員提里斯（Thom Tillis）就不斷阻擋華許的人事案，直言若司法部不撤銷對鮑爾的刑事調查，就不會支持任命。如今調查喊停，等同替華許接掌Fed掃除一大障礙。