私密片感情爭議再起！　正妹網紅駁出軌：男人只是調劑品

▲狗頭蘿莉否認出軌，強調是雙方對「是否分手」認知不同。她曾遭前男友外流私密影像報復，對方已被判刑。（圖／翻攝自微博、陸媒）



記者董美琪／綜合報導

中國網紅狗頭蘿莉（夏凱旋）近日再度捲入輿論風波。她24日發布一段長約8分鐘的影片，正面回應外界關於「出軌」的質疑，強調雙方對於分手狀態的認知落差，才是整起事件的關鍵。

她在影片中以素顏、居家打扮入鏡，語氣平穩地說明：「出軌這種事情還真沒有。」她指出，自己早已認定與前男友關係結束，但對方仍無法接受，持續認為是單方面分手，進而引發誤解。她也提到，兩人之間沒有財務糾紛，分開後各自生活，本應互不干涉。

▲狗頭蘿莉經歷低潮後，她淡出網紅圈改擺攤維生，誹謗案勝訴，逐步重建生活。（圖／翻攝狗頭蘿莉微博）



談及個人成長背景，她罕見坦承過往創傷，透露童年曾遭父親長期不當對待，且母親知情卻未阻止。她表示，這段經歷深刻影響自己對親情與親密關係的看法，使她對長期伴侶關係缺乏信任，甚至直言未來不打算與男性建立家庭。她也承認，在與異性互動時會「物化對方」，認為男人就是生活無聊時的調劑品，不自覺以此較為疏離的方式來保護自己。

事實上，這並非她首次面對爭議。2021年，其前男友曾將37段私密影像上傳至外網，同時指控她多次出軌，引發大量輿論攻擊。事件爆發後，她選擇報警並提告，最終對方因傳播猥褻物品罪被判刑8個月，並於2023年服刑期滿出獄。

回顧她的成長歷程，出身於重男輕女觀念濃厚的家庭，自幼在嚴厲管教與情緒壓力中成長。成年後離家工作，卻又遭遇職場侵害，進一步削弱對他人的信任。為籌措學費與生活開銷，她曾接受「援助」，生活長期處於不穩定狀態。

▲網紅狗頭蘿莉經歷低潮後，擺攤維生。（圖／翻攝自微博／我是狗頭蘿莉）



之後投入直播產業，憑外型與風格迅速累積人氣，被貼上「擦邊網紅」標籤。然而，隨著流量攀升，她也簽下不對等合約，最終遭平台提告違約並求償600萬元，經濟狀況一度陷入困境。

2023年2月，她參加徐州漫展時遭主辦單位現場勸離，相關畫面引發熱議，也讓她身心承受巨大壓力。其後她曾發布遺書，所幸警方及時尋獲，平安脫險。經歷低潮後，她選擇淡出網紅圈，轉而在街頭擺攤販售煎餅果子維生。

同年4月，她取得煎餅製作技術證書，並於5月正式開業。初期生意清淡，首日收入僅約400多元，過程中也面臨外界質疑與負面聲音，但她選擇專注於工作，持續精進手藝。如今，她在夜市穩定經營小吃攤，生活逐漸回到軌道。

此外，2025年7月，她歷時兩年的誹謗案件勝訴，法院認定包括「白天擺攤、晚上陪客」及「杭州金主購置多套房產」等說法均屬不實。她在社群平台分享判決結果時僅簡單寫下：「真相會遲到，但不會缺席。」

外界對她的評價長期兩極，有人聚焦於爭議與過往，也有人關注她如何在困境中重建生活。從網路風波到街頭謀生，她的經歷反映出個人面對壓力與轉變的歷程，也再次引發關於網路輿論與個人隱私的討論。

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