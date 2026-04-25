娃娃菜35元！全聯連續3天生鮮下殺　愛買百項商品「買1送1」

▲全聯、大全聯生鮮下殺，「翠玉娃娃菜」只要35元。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

繳稅季開跑前省一波，全聯、大全聯自今（25）日至4月27日連續3天生鮮優惠，其中「翠玉娃娃菜」只要35元，每人限購3包。愛買量販即日起至5月5日祭出百項商品「買1送1」，涵蓋保健禮盒、冰品、冷凍食品等。

▲全聯、大全聯多項生鮮蔬果優惠。（圖／業者提供）



★全聯、大全聯

全聯、大全聯自4月25日至4月27日，推出為期3天的生鮮優惠活動，多款蔬果、海鮮與肉品同步下殺，其中以「翠玉娃娃菜」單包35元(原價59元)最受矚目，全台門市每日限量10萬包，每人限購3包。

除了主打蔬菜優惠，多項生鮮與熟食商品同步降價，包括「美國宇宙脆蘋果#64」（原價49元），特價39元；「白刺蝦（大）」（原價128元），特價99元；「雲林土雞骨腿切塊」（原價169元），特價119元；「美味堂秘滷牛腱心」（原價259元），特價229元；以及「We Sweet蜂蜜蛋糕」（原價69元），特價55元，滿足日常備料與點心需求。

大全聯門市也推出多項限定品項，包括量販包蔬菜、水果與冷藏肉品，主打大包裝補貨需求。

●全聯、大全聯3天生鮮優惠（4月25日至4月27日）：

・翠玉娃娃菜（原價59元），特價35元，每日限量10萬包，每人限購3包。

・美國宇宙脆蘋果#64（原價49元），特價39元。

・白刺蝦（大）（原價128元），特價99元。

・雲林土雞骨腿切塊（原價169元），特價119元。

・美味堂秘滷牛腱心（原價259元），特價229元。

・We Sweet蜂蜜蛋糕（原價69元），特價55元。

▼「We Sweet蜂蜜蛋糕」（原價69元），特價55元。（圖／業者提供）

●大全聯限定優惠

・翠玉娃娃菜量販包（約400g）（原價69元），特價59元。

・台灣香蕉（原價75元／公斤），特價39元／公斤。

・金目鱸魚（500g以上）（原價115元），特價89元。

・冷藏肉－豬肋小排切塊（大包裝）（原價285元／台斤），特價234元／台斤。

・冷藏肉－雞清胸肉（大包裝）（原價153元／台斤），特價123元／台斤。

・冷藏肉－本草豬胛心肉塊（原價470.4元／台斤），特價297元／台斤。

★愛買量販

愛買量販即日起至5月5日推出百項商品「買1送1」，涵蓋保健禮盒、冰品、民生食品等多元品類，其中保健與冷凍食品成為囤貨熱門品項，搭配夏季冰品優惠，吸引不少民眾提前備貨。

保健與營養補充品包括「桂格高麗人蔘禮盒」買1送1，每盒345元；「克寧晚安奶粉」買1送1，每罐249.5元；「桂格大燕麥片」買1送1，每盒149.5元。

另因應夏季氣溫升高，冰品同步推出優惠，「冰樂園棒棒冰」買1送1，每支10元；「雅方北海道雪糕」特價69元／盒，平均每支18元。

在民生與冷凍食品方面，「得意的一天頂級純芥花油」買1送1，每瓶125元；「晶鈺手工水餃」買1送1，每包94.5元；「禾家香冷凍鍋貼」買1送1，每包71元；「好姨食堂蔥抓餅」，買1送1，每包49元。