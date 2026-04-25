7萬人統測登場！「必帶清單、扣分地雷」一次看　答案勿寫在題本

▲統一入學測驗今起一連兩天舉行。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

四技二專統測今起一連舉行兩天。測驗中心提醒考生提早出門，並記得攜帶准考證和應試文具，勿將手機、耳機、智慧型手環或手錶等穿戴式電子裝置帶入試場，或放置在抽屜、桌椅或座位旁，違者依考試規則處置。另歷年皆有考生將答案寫在試題本，考試結束鈴響時再寫答案卡已來不及，請考生注意。

115學年四技二專暨二技統一入學測驗今、明（25、26日）在全台同步舉行，根據技專校院測驗中心統計， 四技二專報考人數6萬5802人，二技報考人數5766人，合計7萬1568人，創歷年新低。

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技專測驗中心表示，考試地點已公布在網站，今天上午8時起，在各考（分）區入口處張貼公布「試場平面圖」及「試場分配表」，考生可在公布後於考(分)區入口處查看試場位置，再依試場外「試場座位表」查看座位，但不開放進入試場。

此外，技專測驗中心提醒考生，務必備妥准考證正本和應試文具，並提早出門，請勿將耳機、手機及智慧型手環或手錶等穿戴式電子裝置帶入試場，若不慎攜帶入場，請先關閉鬧鈴功能，並關機或將電池拔出，再放置於「臨時置物區」；考生攜帶入場（含臨時置物區）手機、手錶等物品，若在考試中發出聲響或影響試場秩序者，仍視同違規處理。

技專測驗中心重申，考試開始鈴（鐘）響起，考生即可開始作答，考試結束鈴（鐘）響畢時，應即停止作答且雙手離開桌面；歷年皆有考生將答案寫在試題本，待聽到考試結束鈴（鐘）響時，已來不及在答案卡（卷）作答狀況。

技專測驗中心表示，考試期間若發生地震，請考生從監試人員指揮，掌握「DCH步驟」，以「繼續考試、就地掩蔽、緊急疏散」3種情況因應，並記得將手機完全關機，若考試期間地震接收到國家級警報，一旦手機發出聲響或震動則視同違規，將依試場規則議處。