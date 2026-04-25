年薪150萬！男友嫌東西貴「卻直接吐1句」　她錯愕：是侮辱

▲男友的反應讓原PO錯愕。（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

近日有女網友發文抱怨，男友雖然年薪達150萬，且包辦所有家事，但卻有一個讓她難以接受的習慣，就是覺得商品很昂貴時，會直接當面跟店員說「你們東西好貴」。其實她早已跟男友討論過這件事了，但對方依然如此，讓她實在錯愕。貼文曝光後，引起熱烈討論。

兩人看到商品太貴的反應不同

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這名女網友在Dcard上，以「很討厭另外一半跟店員說『你們東西好貴』」為標題發文，提到男友有很好的地方，像是認真工作、家事全包、脾氣好，但卻有個缺點。她透露，男友家境不好，而自己家境優渥，所以或許是從小養成的價值觀，讓兩人面對昂貴物品時的做法大不相同。

原PO表示，自己若遇到覺得昂貴或買不起的商品，通常會說「我再想想」，或找其他理由婉拒店員，然而，男友只要覺得貴，就會直接對店員說「你們家東西好貴喔」、「我買不起」。

男友直白拒買讓她錯愕

原PO每次聽到男友這麼說，當下都很錯愕，因為她認為，若是在連鎖量販店就算了，但面對別人花心血製作出來的商品也這樣直言不諱，就不是丟臉的問題，而是對別人心血的侮辱。其實她之前就跟男友討論過這個問題，但偶爾還是會發生，所以決定之後要再與對方好好溝通。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「蠻白目的，很沒禮貌，不管別人感受也要講出自己感受，很自我」、「就硬要找別人不開心啊」、「就沒家教啊」、「我會覺得很丟臉欸，不想跟他出門」。但也有網友表示，「有什麼明確的例子嗎？所謂花心血做的東西是花了多少心血？要賣多少錢？我看過很多手工商品是真的把人當盤子宰的」、「說實話也被批，做人還真的要虛偽點」。