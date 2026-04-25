華航調整預購額外託運行李優惠　每件最多增315元

▲中華航空公告調整預購額外託運行李費。（圖／記者周湘芸攝）
記者周湘芸／台北報導
中華航空公告調整預購額外託運行李費，從原先9折優惠縮減為95折，每件行李最多增加10美元（約台幣315元），另外，超額行李費也將緬甸重新劃分區域，每件收取300美元（約台幣9448元），較原先增加40美元（約台幣1260元）。
華航過去在航班起飛前4小時購買額外託運行李，可享9折優惠，華航表示，參考市場機制，預購額外託運行李費調整為95折。
根據調整後公告，台灣往返第1區（日本／韓國／帛琉／關島／香港／中國／菲律賓／泰國／馬來西亞／新加坡／印尼／越南／柬埔寨）預購額外託運行李費從126美元調整為133美元；台灣往返第2區（澳洲／紐西蘭／印度）從153美元調整為162美元；台灣往返第3區（洛杉磯／安大略／舊金山／西雅圖／紐約／溫哥華／鳳凰城／阿姆斯特丹／法蘭克福／維也納／羅馬／倫敦／布拉格）從180美元調整為190美元；往返澳洲-紐西蘭航點則從每件45美元調整為48美元。
▲▼華航調整超額行李費、預購額外託運行李費。（AI協作圖／記者周湘芸製作，經編輯審核）
另外，在超額行李費部分，採計件制，原先共分為5區，其中，緬甸被列為第5區（緬甸 / 中南美洲），從台灣往返為每件260美元，此次調整則將緬甸額外劃分為第6區，從台灣往返每件將收取300美元。
至於其他4區收費則維持不變，台灣往返第1區（日本／韓國／帛琉／關島／香港／中國／菲律賓／泰國／馬來西亞／新加坡／印尼／越南／柬埔寨）為每件140美元；台灣往返第2區（澳洲／紐西蘭／印度及第1區外的亞洲地區）為170美元。
台灣往返第3區（洛杉磯／安大略／舊金山／西雅圖／紐約／溫哥華／鳳凰城／阿姆斯特丹／法蘭克福／維也納／羅馬／倫敦／布拉格／中東）為每件200美元；台灣往返第4區（第3區外的北美洲／第3區外的歐洲／非洲）為每件230美元。
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