華航調整預購額外託運行李優惠　每件最多增315元

國際機票全面調漲、全日空與日本航空宣布自5月起調漲燃油附加費，在部分航線甚至翻倍的情況下，出國成本再度攀升。旅遊業者觀察，面對高票價時代，旅客不再只比價格，而是更積極尋找「省錢玩法」，包括轉向二、三線城市、搶限時優惠與善用促銷活動，成為近期受關注的旅遊趨勢。