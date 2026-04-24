新北好茶進軍新莊體育館　攜手新北國王推茶鄉體驗

▲新北市農業局長諶錫輝今天出席「新北好茶聯名職籃新北國王主題日」，帶領茶鄉食農體驗步入城市籃球場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市農業局長諶錫輝今（24日）出席「新北好茶聯名職籃新北國王主題日」，帶領茶鄉食農體驗步入城市籃球場，創全國首例茶產業跨域聯名地方籃球賽事之合作。正值新北好茶春茶茶季，歡迎民眾前往坪林及三峽茶鄉走春、飲茶、品茶食，親身體驗新北特色茶文化。

新北市為北台灣最大茶產區，茶鄉遍及坪林、石碇、三峽、汐止、新店、深坑、平溪、石門及林口，盛產包種茶、碧螺春綠茶及蜜香紅茶等多元特色茶品。農業局指出，此次透過職籃賽事平台，讓都市民眾在觀賽之餘，也能接觸在地農特產品，進一步認識新北茶產業。

▲新北國王NEW TAIPEI QUEENS現場參與茶葉浪菁體驗。

活動現場設置茶山體驗攤位，由新北市有種茶產業運銷合作社與三峽谷芳有機茶園共同規劃，推出茶葉手揉、浪菁及茶風味辨識等闖關體驗，帶領球迷了解製茶流程。完成挑戰者可獲得限量碧螺春綠茶茶包及無酒精酒香風味「茶慶酒」茶包。中場活動則結合傳統製茶器具「笳笠」，設計趣味投籃遊戲，贈送新北特色茶禮盒，提升互動性與參與感。

農業局長諶錫輝表示，新北市累計已奪得13座全國製茶冠軍，品質表現亮眼，並在返鄉青農努力下，逐步建立茶品與茶食的地域品牌，結合食農教育發展觀光遊程，推動農業轉型升級。其中，新北市有種茶產業運銷合作社由坪林青農組成，於2025年成立全市首座農創所，打造茶食與體驗兼具的推廣基地；三峽谷芳有機茶園則為全台首家通過ISO14064-1：2018溫室氣體查證的農產品初級加工場，落實淨零碳排理念。

▲讓民眾能接觸地方農特產品，新北好茶聯手新北國王推廣茶鄉文化，於國王隊主場賽事設置茶山體驗攤位。

農業局強調，新北市持續推動「三生永續農業」，從生產、生活及生態三面向深化發展，協助茶農建立品牌與拓展市場，並營造青年返鄉環境，帶動茶鄉經濟與文化永續發展。此次跨界合作，不僅讓茶文化走入城市生活，也提升民眾對在地農產的認同與支持。購買茶品或報名食農體驗可洽「有種茶合作社」及「谷芳茶園」，更多詳情歡迎查詢臉書「新北市農業局-稼日蒔光」。