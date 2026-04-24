女下屬被性騷卻怪她「燒」　民進黨青年部前主任被判1年2月理由曝

▲民進黨青年發展部前主任蔡沐霖，曾參選2020年立委選舉。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃哲民／台北報導

曾選過立委的民進黨青年發展部前主任蔡沐霖，被控任內接獲女部屬投訴遭男同事性騷擾時，利用權勢並飆罵三字經，反逼被害人向被投訴人道歉，涉犯強制罪嫌，台北地院今（24日）判蔡男1年2月徒刑，理由指出蔡男身居高位，不公允處置衝突，卻以霸凌作為鞏固權利秩序工具，倒果為因且毫無悔意，全案可上訴。

性騷申訴變霸凌 主管反逼道歉

判決理由指出，蔡沐霖身為政黨部門主管，對本案女下屬具有實質人事考核及職務分配權限，當女方反應遭同部門陳男不當肢體接觸與騷擾時，蔡男未依《性別工作平等法》，以及民進黨中央黨部《性騷擾申訴及懲戒處理辦法》加以糾正及補救，反而運用上命下從的權力關係，在辦公室及會議等場合，以言語羞辱、摔擲黨綱、當眾飆罵三字經等高壓手段，對女方做出凌遲人格的職場霸凌。

蔡男將女部屬受性騷擾並求助的舉動歸咎女方本身，並提出調職、資遣、或向陳男道歉3個處置選項，要求女方3選1，客觀上形成足以壓制女方意思決定的強暴及脅迫情勢，致使女方為保住工作，被迫對無義務之行為道歉。

蔡男辯稱僅要求雙方「溝通」而非「道歉」，並主張其處置是為了解決女方的差勤問題。但法官從時間高度契合、錄音內容佐證及證人證詞一致，認定蔡男辯詞不足採信。

法官痛批毫無悔意 仍以被害人自居

法官審酌蔡男身居高位，理應知悉其組織核心價值是保護年輕人與推動性平，卻怠於公允處置衝突，反而將霸凌作為鞏固權力秩序的工具，無視女部屬因本案所受的長久精神痛苦，即便蔡男本案有自首減刑之適用，但他事後矢口否認、倒果為因，迄今仍以「被害人」自居，毫無悔意，對法治秩序及性別平權價值均造成負面衝擊，因此判刑1年2月。

現年43歲的蔡沐霖，2019年初被延攬擔任時任民進黨主席卓榮泰的特助，兼任民進黨跨部門「青年小組」召集人，同年9月被徵召參選2020年新北市第九選區（永和、中和）立委，落選後出任民進黨青年發展部主任。

KTV當面道歉 女方事後辭職揭露

同年（2020年）7、8月間，本案女部屬向蔡沐霖反映，遭同部門專員陳右豪頻繁不當肢體接觸或過度親暱行為，蔡男沒依規定處置，卻怪罪女方「你給人家燒到龜覽趴火」、「雄性動物追求異性，總會被傷自尊」，又藉故在開會時飆罵女方三字經造成難堪。

蔡沐霖給女方調職、資遣或道歉3個選項，女方為保住工作，同年8月20日晚間，在KTV內當面向陳右豪道歉，並回報蔡男。女方後來不堪受辱，同年11月30日辭職，2023年6月全國爆發#Metoo事件期間，女方在臉書PO文揭露此事，蔡男時任勞動部次長李俊俋機要秘書，請辭並自首，女方仍提告。

時任報社記者的陳右豪，也立刻被報社停職，民進黨於2024年2月開除50名違紀人員黨籍，包含蔡、陳2人。陳男證稱，女方是被蔡男要求，才向他道歉。檢方偵辦認為蔡男看似給女方選擇機會，其實女方「只能任憑蔡男喊價而給予貌似自由的選項」。陳男另告女方PO文有些內容不實，女方被判須賠陳男1萬元確定。