保險女業務倒貼狂追客戶！夜闖公寓「等到你回來」嚇壞他

▲保險女業務瘋狂追求客戶，還跑到住處盯梢。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

台南市一名從事保險業的業務員小琳（化名）因為工作的關係，認識了客戶龍哥（化名），怎料在相處的過程中她對龍哥心生愛慕，竟透過各種手段騷擾、跟蹤對方，嚇得龍哥報警處理。台南地院經過審理後，依照跟蹤騷擾罪，判小琳3個月有期徒刑，全案仍可上訴。

被拒當成「傲嬌冷戰」！女業務倒貼狂追客戶

根據判決書內容，小琳曾是龍哥的保險業務員，因為工作的關係，2人需要經常聯繫，她在過程中逐漸生出情愫，並且認為雙方正在曖昧，讓龍哥煩不勝煩。

龍哥明確拒絕交往、聯繫，並向小琳任職的公司申訴、要求更換業務員，她仍舊不死心，認為龍哥曾自稱是「口是心非」、「傲嬌」的人，態度改變僅僅是因為冷戰的原因。

個資全PO網！「等不到你不走」闖公寓盯梢

因此，受到拒絕以後，小琳還是時常透過訊息聯繫對方，甚至將龍哥的個人資訊，包含職業、學歷、家庭狀況等背景，全數公開在網路上，甚至還跑到龍哥住處的一樓盯梢，還傳訊「我在你家樓下，我會等到你回來為止」。

▲保險女業務瘋狂追求客戶，還跑到住處盯梢。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



由於沒有見到人，小琳還直接闖入龍哥所住的公寓樓梯間，並且跑到龍哥住處的門口守候，儘管被龍哥的家人質問目的，仍舊不願意離開。種種脫序的行為讓龍哥忍無可忍，決定報警處理。

漠視法律！法官批「罔顧他人恐懼」判3個月

台南地院法官經過審理後，認定小琳未能謹守正當交友的分際與龍哥相處，竟透過違反意願的方式做出跟蹤騷擾、侵入住宅的犯行，顯見未能尊重他人、漠視法律規範，對龍哥的日常生活、社會活動造成干擾，也令龍哥心理上承受極大的壓力與恐懼，實屬不該。

衡量小琳的動機、目的、手段，以及至今尚未調解、取得龍哥的諒解等條件，最終依照跟蹤騷擾罪，判處3個月有期徒刑，全案仍可上訴。