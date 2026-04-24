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武陵外役監母親節前夕送暖　音樂療癒撫慰收容人心

▲武陵外役監母親節前夕送暖 音樂療癒撫慰收容人心。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲母親節前夕傳愛，武陵外役監音樂關懷暖人心。（圖／法務部矯正署武陵外役監獄提供）

記者郭世賢／台東報導

母親節將至，思念與感恩在心中悄然醞釀。位於台東的武陵外役監獄於節日前夕舉辦音樂關懷活動，結合財團法人基督教更生團契及美國羅蘭崗禮拜堂短宣隊，透過詩歌演唱、生命見證與短話劇等多元形式，為收容人帶來一場溫馨且充滿力量的心靈饗宴，讓愛與希望在歌聲中流動。

活動在悠揚樂聲中揭開序幕，溫暖旋律於場內迴盪，讓收容人在音樂中沉澱情緒。短宣隊以真誠的歌聲與祝福營造柔和氛圍，使現場充滿溫馨氣息。隨後登場的生命見證，以親身經歷分享從人生低谷走向轉變的歷程，引發收容人深刻共鳴，現場氣氛感人。除音樂與分享外，活動亦安排短話劇演出，在輕鬆氛圍中帶出深刻意涵。透過角色互動與情節鋪陳，引導收容人反思自身處境，重新思考未來方向與人生價值。

典獄長張龍泉表示，母親節是傳遞感恩與情感連結的重要時刻，期盼透過此次活動注入關懷與音樂療癒的力量，不僅有助於收容人內在反思與自我修復，也讓他們在被理解與接納的氛圍中，看見改變的可能，逐步累積重生的能量。

活動最後在熱烈掌聲中圓滿落幕。武陵外役監獄表示，未來將持續結合多元社會資源，推動各項支持性活動與課程，陪伴收容人在重建自我、邁向新生活的道路上穩健前行，讓愛與希望持續在每個角落傳遞。

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