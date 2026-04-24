闖中信銀挾持女經理搶千萬秒被抓　陳國恩慰問受驚員工致謝大安警

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假槍闖中信銀！陳國恩董座急赴分行慰問受驚員工　親自致謝大安警

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲銀行搶案虛驚一場，大安警優勢警力擒匪，中信保全董座陳國恩到場安撫行員。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市大安區今（24）日發生一起驚險的銀行搶案，1名男子持疑似槍枝與手榴彈闖入中國信託銀行忠孝分行，更一度挾持保全人員至金庫區域，企圖搶劫。大安分局獲報後，15分鐘內成功壓制逮人。經查歹徒所持武器均為仿真品，無實際殺傷力。事後中信保全董事長陳國恩到場致謝警方並慰問員工，穩定現場情緒。

據了解，敦化南路派出所於接獲報案，指稱中國信託銀行忠孝分行遭人持疑似槍枝及爆裂物闖入。該名歹徒進入銀行後，不僅以武器威脅在場人員，更先後挾持保全人員和女經理並押往金庫區域，現場氣氛一度相當緊張。

警方抵達後，初步研判犯嫌所持的槍枝及手榴彈為仿真品，並未具備實質殺傷力。現場員警隨即展開應變措施，以優勢警力成功將犯嫌壓制逮捕。整起事件在發生後15分鐘內即宣告落幕，現場無任何人員傷亡，警方也已全面管制現場並完成初步蒐證，後續將移送北檢偵辦，以釐清犯案動機。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲大安警優勢警力擒匪，中信保全董座陳國恩到場安撫行員 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

針對此突發事件，中國信託銀行表示，感謝警方第一時間協助制伏歹徒、維護治安。經確認，所有客戶及員工皆安全無虞，銀行財務亦無任何損失，分行營運不受影響，後續將全力配合警方調查。

值得一提的是，事件發生後，中信保全董事長陳國恩迅速抵達忠孝分行現場，陳國恩代表公司，親自向台北市警察局林局長、大安分局長及所有參與行動的警察幹部表達最深切的感謝，感謝他們迅速果斷的執法，保障了銀行與民眾的安全。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲男持假槍闖中信銀挾持保全，董座陳國恩急奔現場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

同時，陳國恩也一一慰問現場的保全人員及行員，給予關懷與支持，在第一時間發揮了穩定軍心、安撫情緒的關鍵作用。大安分局也呼籲民眾，如遇突發狀況應保持冷靜，並即時通報警方，以利迅速處置，共同維護社會治安。

中信保全董事長陳國恩曾任警政署長，具有豐富的危機處理經驗，是犯罪防治博士，以其卓越的領導力與公關長才聞名。他提前退休後，擔任中信育樂董事長，並現任中信保全董事長，致力於推動企業社會責任與安全防護工作。在此次突發事件中，陳國恩展現了企業領導人應有的擔當，親臨現場穩定軍心，充分發揮了其豐富的危機管理經驗。

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