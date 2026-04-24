北市銀行搶案！被槍抵頭女經理獲救嚇到無法說話　還原驚險瞬間

▲林嫌穿著雨衣雨褲搶銀行，要求行員將一千萬元裝進行李箱。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市大安區中信銀行忠孝分行今（24日）下午驚傳搶案，一名男子進入銀行後，掏出玩具槍枝、玩具手榴彈，挾持經理後大喊「我不會傷害你們，我只要錢」，要求將人把行李箱裝滿，行員立刻裝了一千萬元，被挾持的女經理遭槍枝抵住頭部，獲救後至今心情仍無法平復，至今都還不能說話。

警方調查，31歲的林姓男子，因為缺錢花用，所以在24日下午跑去忠孝東路上的中信銀行忠孝分行，一進去就亮出槍枝以及手榴彈，並且先狹持保全員，並大喊「我不會傷害你們，我只要錢」，後來要改狹持現場44歲余姓女經理，並要求將行李箱裝滿，行員立刻捧著一千萬元裝在行李箱裡。

警方聞訊到場之後，也立刻趕赴銀行，林姓男子當時持槍抵住余姓女經理的頭部，立刻上前與林男攀談，利用談話間確定林男所持的槍枝以及手榴彈為仿造玩具槍彈，立即上前將人壓制，解除危機。

▲林嫌穿著雨衣雨褲搶銀行狹持女經理，最後遭警方順利逮捕。（圖／記者邱中岳攝）



但是儘管警方順利壓制嫌犯，但是當時被林姓嫌犯持槍抵住頭部的余姓女經理至今仍驚魂未定，目前由警方帶回安撫情緒，儘管經過2小時後但仍無法平復心情，目前還尚無法說明事發經過。