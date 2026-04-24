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快訊／女高中生險被拖入草叢　狂男「場勘數十次」隨機強擄遭聲押

▲台南永康發生校園周邊襲擊事件，警方火速偵破逮捕嫌犯。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南永康發生校園周邊襲擊事件，警方火速偵破逮捕嫌犯。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南永康區發生一起校園周邊重大治安案件，一名女學生於4月22日傍晚放學徒步返家途中，行經某高中旁工地時，遭蔡姓男子從後方襲擊，並強行拖入草叢意圖不軌，所幸熱心民眾即時發現並喝斥制止，永康分局循線將他緝獲，成功避免更嚴重傷害，檢察官訊後於24日傍晚將他聲請羈押。

台南地檢署襄閱主任檢察官李駿逸指出，該署婦幼保護專組檢察官訊問蔡姓被告後，認被告涉犯兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項、刑法第221條第2項、第1項對少年強制性交未遂，以及兒童及少年福利與權益保障法第112條第1項、刑法第328條第4項、第1項對少年強盜未遂等重罪之犯罪嫌疑重大，有反覆實施同一犯罪、湮滅證據及逃亡之虞，向台南地院聲請羈押。

▲台南永康發生校園周邊襲擊事件，警方火速偵破逮捕嫌犯。（記者林東良翻攝，下同）

據了解，案發後由台南市警永康分局成立專案小組，全力展開追查，第一時間派遣鑑識人員採集跡證，並調閱周邊數百支監視器影像，經連夜分析比對嫌犯特徵與逃逸路線，迅速鎖定特定對象。

警方於23日下午在蔡姓嫌犯住處外埋伏，趁其現身時一舉將人逮捕到案。經查，蔡嫌與被害女學生素不相識，疑似隨機鎖定學生下手，且案發前曾多次駕車至現場勘查，顯示犯案具有預謀性。

▲台南永康發生校園周邊襲擊事件，警方火速偵破逮捕嫌犯。（記者林東良翻攝，下同）

警方進一步指出，蔡嫌在逃逸過程中還刻意變裝試圖規避追查，但仍難逃警方追緝。值得一提的是，受害女學生在危急當下展現冷靜與勇氣，忍痛拍下歹徒背影照片，成為破案關鍵線索之一。

全案經警詢後，依強盜未遂、妨害性自主未遂及傷害等罪嫌，移送台南地檢署偵辦。檢方婦幼保護專組檢察官訊後，認定蔡嫌涉犯兒少法及刑法重罪，且有反覆犯案、滅證及逃亡之虞，已向台南地院聲請羈押。

檢警方強調，對於任何危害婦幼及校園安全的犯罪行為絕對零容忍，將持續強力打擊。針對本案，警方也已啟動多項強化作為，包括加強通學道路、公園、工地及工寮等治安死角巡邏，特別鎖定放學及夜間時段；並結合市府相關單位推動「安全走廊」，強化環境防護，同時進入校園加強婦幼安全宣導。

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