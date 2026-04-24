　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

派出所所長與2警「智取」銀行搶匪　市警局長林炎田讚膽大心細

▲▼派出所所長與兩位同仁當場逮捕嫌犯，北市警局長林炎田大讚膽大心細。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲派出所所長與兩位同仁當場逮捕嫌犯，北市警局長林炎田大讚膽大心細。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市大安區中信銀行忠孝分行24日下午驚傳搶案，據了解，搶匪林姓男子進入銀行後，持疑似槍枝、手榴彈之物品，先狹持經理後大喊「我不會傷害你們，我只要錢」，要求將人把行李箱裝滿，行員立刻裝了1千萬元，所幸最後敦南所所長呂政隆與兩名同事順利制伏林嫌，北市警察局長林炎田也到派出所頒獎，並舉出大寮監獄事件，大讚呂所長的膽大心細。

警方調查，31歲的林姓男子因為缺錢花用，24日下午前往忠孝東路上的中信銀行忠孝分行，一進去就亮出槍枝以及手榴彈，並狹持保全員大喊「我不會傷害你們，我只要錢」，後來要改狹持現場余姓女經理，要求將行李箱裝滿錢，行員隨後將1千萬元裝在行李箱裡。

警方聞訊到場後，立刻趕赴銀行門口，初步了解，兩名從二樓庫房逃生的行員表示，現場行員加上客人約30至40人左右，當時大安分局敦化南路派出所所長呂政隆立刻帶著兩名同事抵達現場。

▲▼北市東區中信銀行搶匪林嫌。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼北市東區中信銀行搶匪林嫌。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼北市東區中信銀行搶匪林嫌。（圖／記者黃彥傑攝）

警方到場時，發現林嫌持槍抵住余姓女經理的頭部，立刻上前與林男攀談，利用談話間確定林男所持的槍枝以及手榴彈為仿造玩具槍彈，並趁機上前將林嫌壓制，也解除這場危機。

危機解除後，北市警察局長林炎田也立刻到派出所表揚有功人員，針對當時壓制嫌犯的派出所所長以及在場的兩位同仁，另外還有其他第一時間參與圍捕行動的同事，並頒發獎勵金，

林炎田在頒獎後表示，看到這起案件，就想起大寮監獄事件，當時6名囚犯帶著10把長短槍，朝圍捕警員攻擊，警員當下立刻反擊，但這次過程中，所長呂政隆在對談之中判斷槍枝真偽，並且膽大心細的觀察後智取壓制嫌犯，對於派出所所長以及兩名現場的同事讚譽有加。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
529 2 5311 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市銀行搶案！被槍抵頭女經理獲救嚇到無法說話　還原驚險瞬間
快訊／女高中生險被拖入草叢　狂男「場勘數十次」隨機強擄遭聲押
高雄某大樓驚傳墜樓！女子倒臥中庭亡
外資大回補！買進439億　前十檔曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市銀行搶案！被槍抵頭女經理獲救嚇到無法說話　還原驚險瞬間

金門桌遊館藏賭場　檢警搜索拘提逮23人！2負責人各20萬交保

母逝太傷心出家修行！洗碗口角推倒同修撞頭慘死　法師判刑10年

快訊／女高中生險被拖入草叢　狂男「場勘數十次」隨機強擄遭聲押

派出所所長與2警「智取」銀行搶匪　市警局長林炎田讚膽大心細

快訊／高雄某大樓驚傳墜樓！女子倒臥中庭亡　住戶嚇壞急報警

鑽轎腳變胯下之辱！大甲媽扶轎男張腿惹眾怒　民俗專家2招化解

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

槍抵經理頭搶銀行！警眼尖發現槍是假的　他開賭場曾被同1警逮捕

酒駕撞死人肇逃還推給「家屬拔管」　惡男遭重判11年4月

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

阿拉斯加犬沒坐穩跌下沙發直接躺平 媽笑到直不起腰

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

下雨天沒辦法出門散步　狗狗氣到談判求食物補償

北市銀行搶案！被槍抵頭女經理獲救嚇到無法說話　還原驚險瞬間

金門桌遊館藏賭場　檢警搜索拘提逮23人！2負責人各20萬交保

母逝太傷心出家修行！洗碗口角推倒同修撞頭慘死　法師判刑10年

快訊／女高中生險被拖入草叢　狂男「場勘數十次」隨機強擄遭聲押

派出所所長與2警「智取」銀行搶匪　市警局長林炎田讚膽大心細

快訊／高雄某大樓驚傳墜樓！女子倒臥中庭亡　住戶嚇壞急報警

鑽轎腳變胯下之辱！大甲媽扶轎男張腿惹眾怒　民俗專家2招化解

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

槍抵經理頭搶銀行！警眼尖發現槍是假的　他開賭場曾被同1警逮捕

酒駕撞死人肇逃還推給「家屬拔管」　惡男遭重判11年4月

北市銀行搶案！被槍抵頭女經理獲救嚇到無法說話　還原驚險瞬間

姊姊是土屋太鳳！他乖乖選秀奪下配音機會　自爆靠馬肉補元氣

金門桌遊館藏賭場　檢警搜索拘提逮23人！2負責人各20萬交保

9檔個股下周一「抓去關」新名單　PCB尖點、高價股愛普入列

曾炒股慘賠4000萬！　張克帆近照曝光…回春帥到認不出

國小軟聯／講美罕見0安打致勝！陳韋綸後援鎖勝晉32強

母逝太傷心出家修行！洗碗口角推倒同修撞頭慘死　法師判刑10年

快訊／女高中生險被拖入草叢　狂男「場勘數十次」隨機強擄遭聲押

一開窗看到玉澤演在結婚！民眾驚呆：顏值超高　妻子甜美長相曝光

派出所所長與2警「智取」銀行搶匪　市警局長林炎田讚膽大心細

【這也行？】原味腳丫晃啊晃！　爸爸「懶人帶娃法」收服嫩嬰

社會熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

快訊／北市中信銀行傳搶案！　行員遭歹徒挾持

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地　香燈腳搶救8天亡

快訊／闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏

台中男檢查腸胃隔天竟亡　家屬批診所無歉意

獨／搶匪挾持經理進中信金庫　保全、員工驚恐逃生

快訊／中信銀搶匪現身！警方上銬戒護帶出

中信行員劫後餘生畫面曝！激動互擁頻拭淚

即／馬國女大生命案　梁育誌無期徒刑定讞

阿伯掏「10米鞭炮陣」迎大甲媽鑾轎

離譜！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！北市警3分鐘趕抵逮人

更多熱門

相關新聞

槍抵經理頭搶銀行落網　曾開賭場被同一警逮捕

槍抵經理頭搶銀行落網　曾開賭場被同一警逮捕

台北市大安區中信銀行忠孝分行24日下午驚傳搶案，搶匪進入銀行後，持玩具槍、玩具手榴彈，狹持經理後大喊「我不會傷害你們，我只要錢」，要求將錢裝滿行李箱，行員立刻裝了一千萬元，敦化南路派出所所長呂政隆到場，利用聊天方式接近嫌犯，趁嫌犯不注意與兩名警員聯手壓制嫌犯。

4人吵15萬債務　飛車撞爛鐵皮屋

4人吵15萬債務　飛車撞爛鐵皮屋

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

桃園男超商前推倒人搶走皮夾　逃50分鐘被逮

桃園男超商前推倒人搶走皮夾　逃50分鐘被逮

屏東男隨機縱火又搶超商　檢起訴求重刑

屏東男隨機縱火又搶超商　檢起訴求重刑

關鍵字：

派出所強盜林炎田

讀者迴響

熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

王俐人震撼宣布上SWAG直播！

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

巴逆逆昨才賣「今日聯發科亮燈漲停」刷新價

快／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

快訊／北市中信銀行傳搶案！　行員遭歹徒挾持

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

沈玉琳堅決不讓老婆改嫁！　芽芽電話那頭泣不成聲

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

美超微痛失甲骨文14億美元大單　1台廠傳接手成贏家

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

爽掏耳朵竟罹癌！醫警告「天天挖像吃檳榔」　6大警訊別拖

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面