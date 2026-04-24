派出所所長與2警「智取」銀行搶匪　市警局長林炎田讚膽大心細

▲派出所所長與兩位同仁當場逮捕嫌犯，北市警局長林炎田大讚膽大心細。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

台北市大安區中信銀行忠孝分行24日下午驚傳搶案，據了解，搶匪林姓男子進入銀行後，持疑似槍枝、手榴彈之物品，先狹持經理後大喊「我不會傷害你們，我只要錢」，要求將人把行李箱裝滿，行員立刻裝了1千萬元，所幸最後敦南所所長呂政隆與兩名同事順利制伏林嫌，北市警察局長林炎田也到派出所頒獎，並舉出大寮監獄事件，大讚呂所長的膽大心細。

警方調查，31歲的林姓男子因為缺錢花用，24日下午前往忠孝東路上的中信銀行忠孝分行，一進去就亮出槍枝以及手榴彈，並狹持保全員大喊「我不會傷害你們，我只要錢」，後來要改狹持現場余姓女經理，要求將行李箱裝滿錢，行員隨後將1千萬元裝在行李箱裡。

警方聞訊到場後，立刻趕赴銀行門口，初步了解，兩名從二樓庫房逃生的行員表示，現場行員加上客人約30至40人左右，當時大安分局敦化南路派出所所長呂政隆立刻帶著兩名同事抵達現場。

▲▼北市東區中信銀行搶匪林嫌。（圖／記者黃彥傑攝）

警方到場時，發現林嫌持槍抵住余姓女經理的頭部，立刻上前與林男攀談，利用談話間確定林男所持的槍枝以及手榴彈為仿造玩具槍彈，並趁機上前將林嫌壓制，也解除這場危機。

危機解除後，北市警察局長林炎田也立刻到派出所表揚有功人員，針對當時壓制嫌犯的派出所所長以及在場的兩位同仁，另外還有其他第一時間參與圍捕行動的同事，並頒發獎勵金，

林炎田在頒獎後表示，看到這起案件，就想起大寮監獄事件，當時6名囚犯帶著10把長短槍，朝圍捕警員攻擊，警員當下立刻反擊，但這次過程中，所長呂政隆在對談之中判斷槍枝真偽，並且膽大心細的觀察後智取壓制嫌犯，對於派出所所長以及兩名現場的同事讚譽有加。