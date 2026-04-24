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母逝太傷心出家修行！洗碗口角推倒同修撞頭慘死　法師判刑10年

▲▼ 傷害致死陳維民 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲新北汐止區白雲寺僧侶推擠命案，國民法官判「成緣法師」有期徒刑10年。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北汐止區佛門勝地「白雲寺」寺內成緣法師（俗姓陳）與悟雲法師（俗姓王）疑因口角衝突，雙方推擠間王男後腦重摔，最終因顱內出血搶救不治。陳男被依傷害致死罪起訴。士院本週行國民法官審理，今（24）日綜合考量刑法第57條各項量刑因子後，判處10年有期徒刑。

51歲的被告陳維民與61歲、法名悟雲的王姓被害人都是白雲寺修行的僧侶，平時共同負責寺內的廚房伙食與清潔工作。2024年4月9日清晨6時許，兩人在齋堂「五觀堂」用完早齋後準備洗碗時，疑因廚房環境清理等瑣事發生激烈爭執。

衝突過程中，陳維民情緒失控，基於傷害他人身體之犯意，憤而將王推倒在地，當王試圖起身時，陳又將其撲倒，導致王向後重摔，後腦勺重重撞擊地面，當場短暫失去意識。

事發當下，王一度恢復意識，仍自行起身用餐，隨後返回臥室休息。不料同日上午11時許，其餘僧侶發現他未如常現身用齋，入內查看才驚見其已昏迷不醒，隨即報案求救。救護人員於11時36分抵達現場，緊急將人送往內湖三軍總醫院搶救。

院方雖立即施行開顱手術，仍無力回天，王因嚴重頭部外傷及顱腦損傷，於同年4月17日下午4時47分宣告不治。從一場廚房口角，到奪命悲劇，短短8天，釀成無法挽回的結局。

士林地院國民法官法庭於本月20日至24日進行密集審理，由審判長蔡守訓、陪席法官郭書綺、受命法官梁志偉及6名國民法官組成的合議庭，經檢視相關證據後，認陳維民的行為確係出於對王銀鏡的傷害故意，因而致其死亡，構成刑法第277條第2項的傷害致死罪，合議庭綜合考量刑法第 57 條各項量刑因子後，於今作出一審判決，量處陳維民有期徒刑 10 年，為法定刑下限。

士院先前的準備程序庭上，陳神情哀戚、語氣低沉，當庭表達悔意，表示「真的很後悔」。為表歉意，他願將多年積蓄約50萬元全數拿出作為賠償。然而，被害人家屬態度堅決，拒絕接受任何賠償。陳維民在庭後接受媒體專訪時，再度深深鞠躬致歉，語帶哽咽地說：「真的很後悔，或許要我進去服刑，家屬的心裡才會比較好過。」

據悉，陳維民10年前因母親過世陷入低潮，當時受到法師的關懷與照顧，才決定出家修行。未料十年修行功夫，卻因一時的衝動與失控而毀於一旦。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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