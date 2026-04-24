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斗六絲瓜節登場　半價美食券搶攻人潮

▲斗六絲瓜節宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲絲瓜結合辦桌料理，展現在地飲食文化。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

斗六市公所今（24）日於斗六廳舉辦「115年斗六絲瓜節美食週」記者會，結合農業與餐飲資源，主打當季「翠玉絲瓜」創意料理，打造從產地到餐桌的飲食體驗，提前為5月活動暖身，現場氣氛熱絡。

今日活動特別串聯三光里絲瓜產銷班與雲林溪美食廣場多家店家，共同開發多樣絲瓜料理，讓民眾以不同風貌品嚐在地農產。斗六市長林聖爵表示，斗六市特色農產品「翠玉絲瓜」主要產區在三光里，其烹煮後翠綠不變黑的特性使得賣相良好，在農產品市場深受喜愛。

▲斗六絲瓜節宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲斗六市長林聖爵現場示範料理，將清爽絲瓜轉化為創意佳餚。（圖／記者游瓊華翻攝）

斗六市公所特別將這麼優良的農產品結合雲林溪美食廣場店家辦理「115年斗六絲瓜節美食週」，希望產生加乘效益帶動本市農業觀光人潮。絲瓜節美食週活動將在115年5月16日(六)展開，為期至5月31日，公所除了推廣「翠玉絲瓜」外，並加碼支持美食優惠券，歡迎消費者在這期間來斗六的雲林溪美食廣場，以優惠價格品嘗到「翠玉絲瓜」創意料理及多項在地美食。

記者會由在地社區帶來熱舞揭開序幕，炒熱現場氣氛，斗六市長林聖爵現場示範料理，將清爽絲瓜轉化為創意佳餚；同時由總舖師掌廚打造絲瓜主題餐桌，結合當季食材與辦桌手藝，呈現多道色香味俱全的料理，並同步展示美食廣場多元餐飲內容，展現地方飲食文化底蘊與創新實力。

▲斗六絲瓜節宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲「115年斗六絲瓜節美食週」記者會，結合農業與餐飲資源，主打當季「翠玉絲瓜」創意料理，打造從產地到餐桌的飲食體驗。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動期間將推出限量美食優惠券，於5月16日上午11時至下午6時在美食廣場開賣，約34家店家參與。餐價200元（含）以下可享半價優惠，超過200元則折抵100元，每人每次限購10張，採排隊購買方式；此外，凡購買優惠券，依優惠後金額每滿100元可獲得摸彩券1張，增加活動參與感與趣味性，吸引民眾踴躍參與。

除美食體驗外，開幕當日下午5時起，於雲林溪美食廣場入口廣場安排舞台表演，從幼兒園孩童溫馨開場到樂團演出，並邀請周嘉麗、王燦、王中平等藝人登台演出，營造熱鬧節慶氛圍，讓民眾在品味美食之餘，也能享受豐富的視聽饗宴。「斗六絲瓜節美食週」結合農產、餐飲與表演活動，從在地食材出發，延伸至觀光與消費，呈現地方產業跨域整合的成果。

▲斗六絲瓜節宣傳記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲市公所將農產品結合雲林溪美食廣場店家辦理「115年斗六絲瓜節美食週」，希望產生加乘效益帶動本市農業觀光人潮。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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斗六市公所翠玉絲瓜美食節農產觀光

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