醫療送進山城！部基巡迴醫療進駐雙溪牡丹　守護高齡長者健康

▲解偏鄉就醫難題，衛福部基隆醫院進駐雙溪牡丹設巡迴醫療站。（圖／衛福部基隆醫院提供，下同）



記者郭世賢／基隆報導

新北市雙溪區牡丹里高齡人口比例偏高，65歲以上長者占逾3成，且地處山區、交通不便，長者就醫往返困難。為提升偏鄉醫療可近性，衛福部基隆醫院自2026年4月起在牡丹里設置巡迴醫療站，今（24日）上午首度進駐社區，提供在地義診服務，吸引數十位長者前來看診。

基隆醫院表示，此次由5名醫護及行政人員組成團隊，前往距離約22公里的牡丹里活動中心設站，將醫療資源主動帶入社區，減輕居民長途奔波的負擔。未來將採「定期、定時、定點」方式，每月提供巡迴診療服務，降低長者及行動不便者往返醫院的交通風險，也減少跌倒等意外發生。

巡迴醫療服務內容涵蓋一般門診、慢性病管理及健康追蹤，針對高血壓、糖尿病及高血脂等「三高」族群提供穩定用藥與定期檢測，同時加強健康檢查與衛教，提升居民自我健康管理能力。醫護人員觀察指出，當地長者多有關節退化與皮膚問題，現場也逐一提供診療與衛教說明。

牡丹里長游坤信表示，牡丹里人口約1375人，其中65歲以上長者占31.35%，比例偏高。由於地處偏遠，儘管有鐵路經過，但班次有限，居民平時外出不便，若有就醫需求，多需前往雙溪區衛生所或轉往瑞芳、基隆等地，如今巡迴醫療站進駐，對地方幫助極大。

基隆醫院林三齊院長指出，院方了解牡丹里醫療資源相對不足，且居民多為高齡或行動不便族群，因此主動將醫療服務延伸至社區，盼提升偏鄉地區的就醫可近性，落實在地健康照護，守護居民健康。