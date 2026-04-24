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飛輦轎、過金火　百年傳統民俗在桃園福海宮再現

▲桃園市副市長蘇俊賓今天上午出席「竹圍福海宮慶祝輔信王公來台176週年民俗活動」。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天上午出席「竹圍福海宮慶祝輔信王公來台176週年民俗活動」。（圖／市府新聞處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市副市長蘇俊賓今（24）日上午前往蘆竹區出席「竹圍福海宮慶祝輔信王公來台176週年民俗文化系列活動」時表示，竹圍福海宮「飛輦轎、過金火」傳承逾百年，是市府公告登錄民俗文化資產，每年農曆三月初八輔信王公聖誕舉行，活動不僅是宗教意涵，更是傳統歷史文化傳承的重要場域，市府將持續推動文化保存工作，讓更多市民認識桃園在地珍貴的民俗文化資產。

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席「竹圍福海宮慶祝輔信王公來台176週年民俗活動」，前法務部次長黃世杰也到場扶轎。（圖／市府新聞處提供）

▲桃園市副市長蘇俊賓今天出席「竹圍福海宮慶祝輔信王公來台176週年民俗活動」，前法務部次長黃世杰也到場扶轎。（圖／市府新聞處提供）

蘇俊賓指出，福海宮供奉的輔信王公是全台唯一的黑面神尊，百餘年來庇佑桃園航空城一帶，被視為航空守護神，具高度歷史與文化價值。市府也跨局處包含民政局、文化局、區公所與廟方持續推動保存工作，讓更多市民認識桃園在地珍貴的民俗文化資產。

▲桃園竹圍福海宮今天「飛輦轎」傳統技藝，吸引眾多信眾圍觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園竹圍福海宮今天「飛輦轎」傳統技藝，吸引眾多信眾圍觀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蘇俊賓強調，文化資產保存涵蓋多元面向，除無形文化資產外，也包括神尊、古物及傳統建築等有形資產。面對航空城開發進程，市府將兼顧藝術、歷史及地方發展需求下，與廟方及民航局保持密切溝通，努力在地方發展與文化保存之間取得平衡，盡可能保留珍貴文化原貌。

▲桃園竹圍福海宮今天「過金火」民俗活動，各路神轎在指揮下赤腳快速踏過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園竹圍福海宮今天「過金火」民俗活動，各路神轎在指揮下赤腳快速踏過。（圖／記者沈繼昌翻攝）

福海宮主任委員陳日淡說明，福海宮延續逾170多年傳統舉辦「飛輦轎、過金火」民俗活動，「飛輦轎」前，先由信徒扶轎恭請王公祖出巡賜福，由四位壯丁肩扛神轎，輦轎隨勢而轉，凡塵的重力被神靈磁場影響，神轎彷彿在半空中飛舞，體現王公祖神威顯赫、驅邪納福；而「過金火」則為重要的祈安科儀，在廟旁廣場鋪設滾燙金紙火堆，27頂各路神轎在指揮下赤腳快速踏過，神轎穿越熊熊火堆，淨化穢氣、消災解厄，也為參與信眾祈求平安順遂、闔家安康。

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