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雲林監獄建置樂齡工場　企業捐50萬助改善環境

▲收容人高齡化，雲林監獄公私協力強化照護與復歸。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲收容人高齡化，雲林監獄公私協力強化照護與復歸。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

因應收容人高齡化趨勢，法務部矯正署雲林監獄今（24）日上午於教誨堂舉辦樂齡處遇成果說明會，結合民間資源與學界力量，強化高齡收容人照護與復歸支持。現場除展示推動成果外，也宣布獲財團法人九太科技社會福利基金會捐贈50萬元，用於建置樂齡工場與改善生活環境，並與虎尾科技大學簽署合作意向書，攜手推動高齡收容人多元處遇。

雖未列入法務部矯正署所屬「收容人樂齡健康照護計畫」23所指定機關之一，雲林監獄仍提前因應人口老化趨勢，參考相關指引與政策架構，逐步導入高齡照護機制。包含增購生活輔具、規劃適性作業內容，以及導入外部學術與行政資源開設課程，讓高齡收容人在監所內亦能維持基本生活品質與學習機會。

活動現場氣氛溫馨，從課程成果到照護環境改善，呈現出監所內不同以往的轉變。財團法人九太科技社會福利基金會董事長黃俊棠與會並表示，將持續協助監獄各項處遇活動，主動關懷收容人，期望他們能帶著健康身心，積極面對嶄新更生人生。

矯正署副署長劉玲玲表示推動矯正處遇八大重點工作之高齡處遇賦能復歸，協助高齡收容人延緩老化、互助照護，並充份連結社區資源。國立虎尾科技大學副校長方昭訓指出，面臨臺灣人口結構趨向明顯高齡化，學校將推廣與通識兩大中心有效整合課程設計、教學設備及師資挹注等，齊力建構完整高齡教育行政鏈。

典獄長戴明瑋表示「高齡收容人關懷照護」為本監現行業務重點，將會持續配合國家政策積極推動，藉由規劃執行高齡收容人各項專業處遇、落實家庭支持與社會資源援助方案、強化跨轄、跨區出監復歸轉銜機制措施，讓每位更生人迎向光明前程。

▲收容人高齡化，雲林監獄公私協力強化照護與復歸。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲法務部矯正署劉玲玲副署長至雲林監獄樂齡工場關懷勉勵高齡收容人。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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