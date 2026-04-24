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台中咖啡展開跑　冰淬咖啡掀搶喝潮

▲台中國際會展中心咖啡展登場，吸引大批民眾參觀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中國際會展中心咖啡展登場，吸引大批民眾參觀。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

搶攻咖啡消費升溫與夏季飲品市場，2026台中國際精品咖啡展今（24）日於臺中國際會展中心登場，展期至27日止。現場集結眾多品牌與職人參展，從精品豆、沖煮設備到創新飲品齊發，展現咖啡產業從風味到體驗的升級趨勢，也帶動新一波消費商機。

在眾多展商中，寶格 Bulga主打「極低溫工藝」，以全場唯一「純冰淬」概念吸引目光，推出「深層淬」精品冰咖啡試飲，結合多溫層萃取技術與冰淇淋元素，強調在炎熱氣候下仍能保有咖啡風味層次與口感平衡，現場排隊試飲人潮不斷。

業者指出，傳統冰咖啡多採熱沖再加冰的方式，容易稀釋風味，「深層淬」則透過不同溫度精準控制，在極低溫環境中進行多段萃取，保留咖啡原始香氣與尾韻，同時降低飲用後的不適躁感，強調「風味與體感兼具」的全新咖啡體驗，成為今年展場一大亮點。

▲台中國際會展中心咖啡展登場，吸引大批民眾參觀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲寶格 Bulga主打「極低溫工藝」，以全場唯一「純冰淬」概念吸引目光。（圖／記者游瓊華翻攝）

寶格團隊說明，真正的精品冰咖啡不應因冰塊而妥協。我們透過精密溫控工藝，讓咖啡在保留濃郁香氣的同時，口感更加溫潤順口。這不只是風味的升級，更是一種「優雅無負擔」的夏日咖啡新美學。

除了技術創新，業者也同步祭出展場限定優惠，搶攻消費者荷包。原價2,500元的「深層淬優惠組」，包含20包精品咖啡與9杯經典冰淇淋，展場價僅1,000元，幾近4折，引發搶購熱潮；另有50元銅板價試飲包，提供多款精品豆風味選擇，降低消費者嘗鮮門檻。此外，加入官方LINE帳號還可領取全館8折優惠券，延續消費動能至展後。

觀察今年咖啡展趨勢，從單純「喝咖啡」轉向「體驗咖啡」，結合視覺、口感與生活風格的複合式設計成為主流，不少品牌透過跨界結合甜點、冰品甚至生活選物，提升品牌辨識度與附加價值，也反映消費市場對質感生活的重視。

隨著氣溫逐漸攀升，冷萃、冰咖啡與創新飲品需求同步增加，業者透過技術升級與價格策略雙管齊下，不僅擴大客群，也為精品咖啡市場注入新的成長動能。展場人潮與買氣同步升溫，顯示咖啡產業在體驗經濟與風格消費帶動下，持續拓展市場版圖。

▲台中國際會展中心咖啡展登場，吸引大批民眾參觀。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲冷萃與冰咖啡成為今年展場焦點產品。（圖／記者游瓊華翻攝）

 

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