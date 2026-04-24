鑽轎腳變胯下之辱！大甲媽扶轎男張腿惹眾怒　民俗專家2招化解

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香，昨天回鑾進入彰化，「埤頭法主聯誼會」扶轎男子張開大腿，讓下跪鑽轎腳的信眾從胯下過去，引發各界議論。對此，民俗大師廖大乙表示，這應屬一場「無心之過」，並提出「兩法可解」：一是當事人親自向受辱信眾道歉，二是在媽祖見證下擲筊請示，唯有真誠化解，才能讓神人共安。

▲扶轎男子張開大腿讓信眾鑽胯下。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲民俗大師廖大乙說明。（圖／廖大乙提供）

「鑽轎腳」是台灣民間信仰中非常重要的儀式。信徒在媽祖或神明遶境時，會跪在地上讓神轎從身上越過，象徵消災解厄、祈求保佑。如今竟發生扶轎人員張腿跨過信眾的離譜事件，面對眾怒，今天「埤頭法主聯誼會」發出道歉聲明，強調「責無旁貸，絕不推諉」。會用最嚴肅的態度改進，避免類似事件再發生，同時虛心接受各界的批評與指教。

▲扶轎男子張開大腿讓信眾鑽胯下。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

對於這起爭議，廖大乙認為，這應該是一場「無心之過」。在宗教盛事中，現場氣氛匆促且節奏極快，扛轎者或許因反應不及才導致失禮場面，雖然對被跨過的信眾而言確實是種冒犯，但考量當時情況緊急，應以包容心看待，理解這並非故意羞辱，而是混亂中的疏忽。

為化解爭議，廖大乙提出「兩法可解」。首先，該會會長與當事人應秉持「解鈴還須繫鈴人」的精神，在媽祖安座後親自拜訪受影響的信眾，公開真心致歉。第二，透過擲筊請媽祖作主，唯有取得神明與當事人的雙重諒解，才能達到「人安、神安」的圓滿結局。