　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

鑽轎腳變胯下之辱！大甲媽扶轎男張腿惹眾怒　民俗專家2招化解

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香，昨天回鑾進入彰化，「埤頭法主聯誼會」扶轎男子張開大腿，讓下跪鑽轎腳的信眾從胯下過去，引發各界議論。對此，民俗大師廖大乙表示，這應屬一場「無心之過」，並提出「兩法可解」：一是當事人親自向受辱信眾道歉，二是在媽祖見證下擲筊請示，唯有真誠化解，才能讓神人共安。

▲扶轎男子張開大腿讓信眾鑽胯下。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲扶轎男子張開大腿讓信眾鑽胯下。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲民俗大師廖大乙說明。（圖／廖大乙提供）

▲民俗大師廖大乙說明。（圖／廖大乙提供）

「鑽轎腳」是台灣民間信仰中非常重要的儀式。信徒在媽祖或神明遶境時，會跪在地上讓神轎從身上越過，象徵消災解厄、祈求保佑。如今竟發生扶轎人員張腿跨過信眾的離譜事件，面對眾怒，今天「埤頭法主聯誼會」發出道歉聲明，強調「責無旁貸，絕不推諉」。會用最嚴肅的態度改進，避免類似事件再發生，同時虛心接受各界的批評與指教。

▲扶轎男子張開大腿讓信眾鑽胯下。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

▲扶轎男子張開大腿讓信眾鑽胯下。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

對於這起爭議，廖大乙認為，這應該是一場「無心之過」。在宗教盛事中，現場氣氛匆促且節奏極快，扛轎者或許因反應不及才導致失禮場面，雖然對被跨過的信眾而言確實是種冒犯，但考量當時情況緊急，應以包容心看待，理解這並非故意羞辱，而是混亂中的疏忽。

為化解爭議，廖大乙提出「兩法可解」。首先，該會會長與當事人應秉持「解鈴還須繫鈴人」的精神，在媽祖安座後親自拜訪受影響的信眾，公開真心致歉。第二，透過擲筊請媽祖作主，唯有取得神明與當事人的雙重諒解，才能達到「人安、神安」的圓滿結局。

▲扶轎男子張開大腿讓信眾鑽胯下。（圖／翻攝自黑色豪門企業）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/22 全台詐欺最新數據

更多新聞
529 2 5311 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北市銀行搶案！被槍抵頭女經理獲救嚇到無法說話　還原驚險瞬間
快訊／女高中生險被拖入草叢　狂男「場勘數十次」隨機強擄遭聲押
高雄某大樓驚傳墜樓！女子倒臥中庭亡
外資大回補！買進439億　前十檔曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

北市銀行搶案！被槍抵頭女經理獲救嚇到無法說話　還原驚險瞬間

金門桌遊館藏賭場　檢警搜索拘提逮23人！2負責人各20萬交保

母逝太傷心出家修行！洗碗口角推倒同修撞頭慘死　法師判刑10年

快訊／女高中生險被拖入草叢　狂男「場勘數十次」隨機強擄遭聲押

派出所所長與2警「智取」銀行搶匪　市警局長林炎田讚膽大心細

快訊／高雄某大樓驚傳墜樓！女子倒臥中庭亡　住戶嚇壞急報警

鑽轎腳變胯下之辱！大甲媽扶轎男張腿惹眾怒　民俗專家2招化解

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

槍抵經理頭搶銀行！警眼尖發現槍是假的　他開賭場曾被同1警逮捕

酒駕撞死人肇逃還推給「家屬拔管」　惡男遭重判11年4月

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

擁康橋、享實中！高雄青埔站磁吸新貴 學區捷運宅「達麗世界學」宜業宜居

陸女不爽空服員沒說中文　機內失控吼叫：我是China！

阿拉斯加犬沒坐穩跌下沙發直接躺平 媽笑到直不起腰

(加入黃男畫面)涉幫男友偷查個資　清秀女警遭移送北檢

下雨天沒辦法出門散步　狗狗氣到談判求食物補償

北市銀行搶案！被槍抵頭女經理獲救嚇到無法說話　還原驚險瞬間

金門桌遊館藏賭場　檢警搜索拘提逮23人！2負責人各20萬交保

母逝太傷心出家修行！洗碗口角推倒同修撞頭慘死　法師判刑10年

快訊／女高中生險被拖入草叢　狂男「場勘數十次」隨機強擄遭聲押

派出所所長與2警「智取」銀行搶匪　市警局長林炎田讚膽大心細

快訊／高雄某大樓驚傳墜樓！女子倒臥中庭亡　住戶嚇壞急報警

鑽轎腳變胯下之辱！大甲媽扶轎男張腿惹眾怒　民俗專家2招化解

中信行員劫後餘生畫面曝！2F救生繩垂降逃命　激動互擁頻拭淚

槍抵經理頭搶銀行！警眼尖發現槍是假的　他開賭場曾被同1警逮捕

酒駕撞死人肇逃還推給「家屬拔管」　惡男遭重判11年4月

北市銀行搶案！被槍抵頭女經理獲救嚇到無法說話　還原驚險瞬間

姊姊是土屋太鳳！他乖乖選秀奪下配音機會　自爆靠馬肉補元氣

金門桌遊館藏賭場　檢警搜索拘提逮23人！2負責人各20萬交保

9檔個股下周一「抓去關」新名單　PCB尖點、高價股愛普入列

曾炒股慘賠4000萬！　張克帆近照曝光…回春帥到認不出

國小軟聯／講美罕見0安打致勝！陳韋綸後援鎖勝晉32強

母逝太傷心出家修行！洗碗口角推倒同修撞頭慘死　法師判刑10年

快訊／女高中生險被拖入草叢　狂男「場勘數十次」隨機強擄遭聲押

一開窗看到玉澤演在結婚！民眾驚呆：顏值超高　妻子甜美長相曝光

派出所所長與2警「智取」銀行搶匪　市警局長林炎田讚膽大心細

【台74線驚傳槍響】車手衝撞警車狂逃5公里　警開1槍制伏

社會熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

快訊／北市中信銀行傳搶案！　行員遭歹徒挾持

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

涉幫男友偷查個資　清秀女警移送北檢

追白沙屯媽祖！走到一半突倒地　香燈腳搶救8天亡

快訊／闖中信銀挾持行員！北市搶匪遭警方制伏

台中男檢查腸胃隔天竟亡　家屬批診所無歉意

獨／搶匪挾持經理進中信金庫　保全、員工驚恐逃生

快訊／中信銀搶匪現身！警方上銬戒護帶出

中信行員劫後餘生畫面曝！激動互擁頻拭淚

即／馬國女大生命案　梁育誌無期徒刑定讞

阿伯掏「10米鞭炮陣」迎大甲媽鑾轎

離譜！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」

中信金庫內狂搬1千萬錢磚！北市警3分鐘趕抵逮人

更多熱門

相關新聞

大甲媽今晚駐駕天后宮　彰警動員420人護駕「禁鑽轎底」

大甲媽今晚駐駕天后宮　彰警動員420人護駕「禁鑽轎底」

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，將於今(24日)下午進入彰化地區，預計行經花壇鄉彰員路、彰化市大埔路，並於晚間駐駕彰化市永樂商圈天后宮。為因應大量信眾湧入，彰化警分局宣布將動員警民力420人次投入維安與交通疏導，並設置700面改道牌，確保活動安全順暢。

彰化眼鏡行捐9面金牌謝大甲媽　連7年不間斷

彰化眼鏡行捐9面金牌謝大甲媽　連7年不間斷

離譜！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」

離譜！大甲媽扶轎男「張腿跨過多名信眾」

大甲媽停轎福寧宮下大雨　鄭銘坤喊話：平安第一

大甲媽停轎福寧宮下大雨　鄭銘坤喊話：平安第一

彰化和美又見惡犬追咬！14歲少年騎車摔水溝受傷

彰化和美又見惡犬追咬！14歲少年騎車摔水溝受傷

關鍵字：

彰化胯下鑽轎腳廖大乙埤頭法主聯誼會大甲媽

讀者迴響

熱門新聞

新北惡男拿喪屍煙彈迷昏少女與友人輪流侵犯

「三人行情侶」閃電宣布分手！　他淚揭3年情變原因

王俐人震撼宣布上SWAG直播！

「吃飯順序換一下」血糖峰值狂降40%！醫推：媲美控糖藥

巴逆逆昨才賣「今日聯發科亮燈漲停」刷新價

快／金管會鬆綁禁令！　台積電飆2140元新天價、大漲60元

快訊／北市中信銀行傳搶案！　行員遭歹徒挾持

威力彩詭異3連號　頭獎15槓下期上看3.3億

新青安買透天！寬限期快到了「崩潰求助」　釣出地政士

沈玉琳堅決不讓老婆改嫁！　芽芽電話那頭泣不成聲

女警官產後大出血亡　診所遺憾發聲：配合調查

美超微痛失甲骨文14億美元大單　1台廠傳接手成贏家

今鋒面抵達清晨雨最大　放晴時間點出爐

爽掏耳朵竟罹癌！醫警告「天天挖像吃檳榔」　6大警訊別拖

美高層警告韓國瑜　國防預算要在川習會前通過！否則付出慘痛代價

更多

最夯影音

更多
「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼

「沒呼吸器別進來！」　基隆男住宅留劇毒HCN字條　生前最後警告讓搜救人員背脊發涼
太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

太空人林琪兒首曝「俯瞰台灣」！　拍下「台灣命脈」超利斬颱刀

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

36歲台男泰國失聯3天逃回　手腳全傷驚恐控訴險遭活摘器官

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

中國高德地圖測「台灣紅綠燈倒數」神準到心發寒？　專家揭密背後技術：不只導航！連誰在用都知道

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

午後鋒面雨帶「紅爆」北台灣　全台有雨時程曝光

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面