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國旅回溫商機爆發　享沐時光參展優惠殺近五折

▲旅展現場人潮絡繹不絕，消費氣氛熱絡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲享沐時光旅展攤位於E028，泡湯與餐飲套票成熱門商品。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

2026ATTA臺中國際旅展今（24）日起至27日於臺中國際會展中心熱鬧登場，首度移師新場館舉辦，吸引大批民眾湧入搶購優惠票券。瞄準國旅市場持續升溫與消費趨勢轉變，現場各家飯店與旅遊業者火力全開，主打住宿、泡湯與餐飲組合優惠，帶動整體觀光消費動能。

其中，享沐時光莊園渡假酒店以旅展限定方案搶攻市場，推出多款住宿與體驗套票，主打高CP值與彈性使用，吸引不少民眾現場詢問與下單。業者表示，今年買氣明顯升溫，不少消費者傾向提前規劃全年旅遊，透過旅展優惠降低整體旅遊支出。

住宿優惠部分更是本次亮點之一，雅緻雙人房一泊一食原價9,680元，旅展優惠價4,988元；和洋或日式客房一泊一食原價14,080元，旅展價7,988元，價格幾乎下殺五折，吸引消費者一次購入多張，作為未來假期出遊使用，形成「先買後玩」的消費新風潮。

除住宿外，一日遊「享湯享食券」同樣詢問度高，結合露天風呂或獨立湯屋與鴛鴦鍋物雙人套餐，打造結合休閒與美食的療癒行程；泡湯券則推出買10送3優惠，進一步提升購買誘因。餐飲方面，雙人鍋物套餐券也祭出折扣與加贈肉品，鎖定重視體驗感的消費族群。

經理郭仲紋表示，以往的台中旅展都是在烏日展覽館，首次移師到台中國際會展中心！期待有更多的旅人們可以來逛展！許多有來住過享沐時光的客人很期待我們旅展推出的一泊二食優惠住宿券專案！因為我們堅持只有旅展才有販售住宿券等優惠方案，也就是只有旅展才有超值優惠，所以客人都會等待旅展期間購買多張的票券來囤積與使用，達到最超值的模式。

觀察整體旅展現場，票券型商品仍是主流，從住宿到餐飲皆以「高折扣＋延後使用」為核心策略，反映消費者對價格敏感度與旅遊規劃彈性的雙重需求。隨著國內旅遊市場回溫，溫泉度假、短程輕旅行與療癒型行程逐漸成為主流趨勢。

此外，業者亦強化交通配套，提供苗栗高鐵站與苑裡火車站定點接駁服務，降低旅遊門檻，吸引更多非自駕族群。整體而言，本屆旅展不僅展現旅遊產業回溫力道，也反映出消費市場朝向精打細算與體驗升級並行的發展方向。

▲旅展現場人潮絡繹不絕，消費氣氛熱絡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲享沐時光旅日式客房一泊一食旅展優惠價NT$7,988元/間，低於原價6折。（圖／記者游瓊華翻攝）

 


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