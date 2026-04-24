槍抵經理頭搶銀行！警眼尖發現槍是假的　他開賭場曾被同1警逮捕

記者邱中岳／台北報導

台北市大安區中信銀行忠孝分行24日下午驚傳搶案，搶匪進入銀行後，持玩具槍、玩具手榴彈，狹持經理後大喊「我不會傷害你們，我只要錢」，要求將錢裝滿行李箱，行員立刻裝了一千萬元，敦化南路派出所所長呂政隆到場，利用聊天方式接近嫌犯，趁嫌犯不注意與兩名警員聯手壓制嫌犯。

警方調查，31歲的林姓男子，因為缺錢花用，在24日下午跑去忠孝東路上的中信銀行忠孝分行，一進去就亮出槍枝以及手榴彈，並且先挾持保全員，並大喊「我不會傷害你們，我只要錢」，後來要改挾持現場余姓女經理，並要求將行李箱裝滿，行員立刻捧著一千萬元裝在行李箱裡。

▲搶銀行的林嫌（右），經營麻將賭場曾遭敦南派出所所長呂政隆查獲，沒想到搶銀行又被壓制。（圖／記者邱中岳翻攝）



警方到場時，林姓男子已持槍抵住余姓女經理的頭部，立刻上前與林男攀談，談話間確定林所持的槍枝以及手榴彈是玩具槍彈，立即上前將人壓制，也解除這場危機。

據悉，林姓男子原本在北市大安區經營麻將賭場，但是在3月間遭到北市大安分局敦化南路派出所所長呂政隆查獲，因為缺錢又要照顧小孩，所以才會走上搶銀行這條路，沒想到又被同一位所長在銀行內壓制，目前警方將嫌犯依照強盜罪嫌送辦。