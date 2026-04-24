酒駕撞死人肇逃還推給「家屬拔管」　惡男遭重判11年4月

▲台南凃姓男子因酒駕撞死人後肇事逃逸，一審判11年4月。（記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南凃姓男子，2024年因酒駕撞死人後肇事逃逸，台南地院24日下午宣判，被告依不能安全駕駛致人於死罪判刑8年6月，另依肇事致人死亡而逃逸罪判刑4年，合併執行有期徒刑11年4月。

判決資料指出，凃男於2024年3月10日下午飲酒後，當晚無照駕駛自小客車上路，行經台19線台南佳里路段時，因酒後注意力與反應能力下降，撞上正在穿越道路的張姓女子，造成其重傷送醫。凃男明知撞人，卻未停留現場，反而駕車前往約160公尺外的便利商店停留觀望，亦未報警或通報救護單位。

被害人經送醫急救後，仍於同年3月22日不治死亡。警方事後調閱監視器追查，鎖定車輛並查獲凃男，酒測值達每公升0.37毫克。

法院審理時，凃男雖坦承酒駕與撞人事實，但否認構成酒駕致死與肇事逃逸，他辯稱死因為家屬拔除維生系統，且僅在附近停留觀看直到救護車來才離開，不算逃逸。對此，合議庭認為，醫療紀錄明確顯示被害人因車禍重創致死，拔管係醫師宣告死亡後進行，與死亡原因無涉，相關辯解違反常理，不予採信。

另就肇事逃逸部分，法院引用最高法院見解指出，駕駛肇事後應負「在場義務」，不得僅以旁觀者角色遠距觀望。本案凃男停留地點距事故現場約160至190公尺，且未報案或協助救護，已構成逃逸行為。

合議庭指出，被告無照駕駛且有多次違規紀錄，守法意識薄弱，犯後未見悔意，甚至卸責辯解，對被害人家屬造成二次傷害，屬從重量刑因素；雖考量其曾坦承部分事實、被害人亦有過失及經濟困難等情形，仍認應處以重刑，以彰顯法律嚇阻效果。

法院強調，酒駕與肇事逃逸均為高度危害公共安全行為，對社會影響重大，將持續從嚴審酌，以維護用路人安全。

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