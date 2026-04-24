43年老品牌翻玩花藝美學　春水堂打造生活新風潮

▲老字號新玩法，春水堂用花藝重寫生活風格。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

走過43年的老品牌，在消費趨勢快速轉變之下，正以嶄新的美學語言重新詮釋生活風格。春水堂迎來43週年，以「花藝美學」為主題，攜手日本花藝設計品牌plantica跨界合作，從空間到商品全面升級，讓花藝不再只是裝飾，而是融入日常的生活風景。

此次聯名活動將從5月1日展開，全台門市紙杯、杯墊與餐墊紙全面換上花藝新裝，細緻花卉圖樣隨著用餐過程自然流轉，為消費者帶來視覺與味覺交織的體驗。同步推出茶禮盒、玻璃杯、購物袋及雙杯提袋等周邊商品，讓花藝元素從餐桌延伸至生活各個角落，呼應當代消費者對「質感生活」的追求。

▲花映套餐結合人氣餐點，兼具視覺與味覺享受。（圖／記者游瓊華翻攝）

春水堂表示，43 年來從餐飲到空間，品牌秉持款待重要朋友的心意，來服務每位客人。在空間的規劃上，店內每周更換鮮花，讓花藝美學融入日常用餐情境，希望帶給大家更有質感的用餐體驗。日本花藝設計品牌 plantica則擅長以花為媒介，創造豐富的視覺體驗。plantica由花道家木村貴史創立，融合600年傳統日本花藝美學，以及西方插花藝術，並曾與多個國際品牌合作，展現跨界創作能量。

配合聯名主題，品牌亦推出期間限定「花映套餐」，結合珍珠奶茶、牛肉麵等經典餐點，以優惠組合形式呈現，強化聚餐與分享的儀式感。部分門市更導入花藝主題空間設計，包括台北西湖、新竹竹北、台中龍富及高雄駁二等據點，讓用餐場景轉化為沉浸式的花藝展演，成為拍照打卡的新亮點。

不只台灣本地，春水堂在日本與香港的門市也同步推出聯名外帶杯款，讓這股融合花藝與茶文化的生活風潮延伸至海外市場。作為珍珠奶茶的重要發源品牌之一，春水堂持續拓展據點，期盼讓更多人透過日常飲食接觸台灣茶文化，形塑品牌在國際市場的辨識度。

位於春秋山林的園區也加入聯名行列，推出「花開優惠」活動，結合集章、DIY與足浴體驗等內容，讓遊客在山林之中感受花藝與自然交織的生活節奏。從城市門市到山林場域，品牌以多元形式延伸生活美學的邊界。

同時，順應甜點與茶飲市場的創新趨勢，春水堂也推出全新「焙茶系列」霜淇淋，選用日本靜岡焙茶粉製作，風味溫潤深邃，搭配珍珠與餅乾元素，創造多層次口感，預計於華山、國美及駁二等門市限定販售，為夏季市場再添話題。

▲春水堂跨界掀質感消費趨勢。（圖／記者游瓊華翻攝）