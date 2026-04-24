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華信第13架ATR新機報到　馬祖航線5月增班

▲▼華信航空第13架ATR新機今天交機。（圖／華信提供）

▲華信航空第13架ATR新機交機抵台。（圖／華信提供）

記者李姿慧／台北報導

華信航空第13架編號B-16868 ATR新機，今（24）日下午4時30分飛抵台北松山機場，自2017年起陸續引進的13架ATR飛機全數到齊，完成ATR 2.0機隊引進計畫。新機生力軍加入後，5月4日起，華信高雄-馬祖航線將增為每周2班。

華信航空董事長陳大鈞表示，華信目前ATR機隊主要服務金門、澎湖、馬祖離島及本島航線，營運8個航點、11條航線。隨著第13架新機生力軍加入，華信航空營運規模與機隊運能同步提升，自5月4日起，高雄-馬祖航線將增為每周2班，每周一、五飛航，符合軍民返鄉及兩地民眾觀光旅遊的搭機需求，未來將視旅運需求，增加國內離島航班。

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華信航空總經理莊明哲率領接機小組赴法國ATR原廠接機，莊明哲指出，此次在ATR原廠迎接第13架新機加入華信機隊，深具歷史性意義，這不僅是機隊的新成員報到，更象徵華信航空ATR2.0機隊正式成軍。

▲▼華信航空總經理莊明哲率領接機小組赴法國ATR原廠接機。（圖／華信提供）

▲華信航空總經理莊明哲率領接機小組赴法國ATR原廠接機。（圖／華信提供）

莊明哲說明，新機自法國返台航程，因受中東局勢影響，採取繞道飛行，航程由原定5天延長至8天，沿途飛越法國、希臘、埃及、沙烏地阿拉伯、肯亞、馬達加斯加、馬爾地夫、泰國及越南，橫跨歐、非、亞三大洲，展現機組人員專業調度能力與ATR機型優異的飛航穩定性。

此外，達美航空近日也宣布，將於全新Airbus A350-1000機型上推出新一代套房式的達美至臻商務艙，並同步將此套房產品首度導入Airbus A330-200/300 機隊，擴大其於美國航空市場中套房式商務艙產品的領先地位 。

目前星宇航空已陸續開闢台中直飛澳門、峴港、富國島、高松、沖繩、神戶、宮古島、東京、熊本等航線外，預計於今年6月再開航的台中直飛釜山航線。

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華信航空ATR新機離島航線高雄馬祖增班

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