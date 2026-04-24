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【廣編】凱基人壽喜迎63週年　四大策略開創新局翻轉未來

▲▼ 凱基人壽,企業文化,數位轉型,保費成長,永續經營。（圖／凱基人壽提供）

▲凱基人壽喜迎63週年慶，董事長王銘陽(中)、總經理郭瑜玲(右)、凱基金控總經理楊文鈞(左)與逾百位同仁自發組成的「凱壽愛分享合唱團」開心慶生，持續以「我願意+1」企業文化，落實四大策略目標，開創新局、翻轉未來。

圖、文／凱基人壽提供

迎來成立63週年，凱基人壽承諾以「我願意+1」的行動形塑企業文化，具體落實「數位、創新、永續、金融」四大策略目標。「我願意+1」意味著面對客戶需求時多一分設想，面對工作挑戰時多一點承擔，面對未來變局時多跨出一步、主動回應改變。4月24日逾百位同仁自發組成「凱壽愛分享合唱團」演唱《我願意+1》，齊心唱出「為你多想一分、為愛多做一點、讓未來更靠近」，展現全員共同實踐企業文化的行動力。現場不僅吸引近千人應援響應，這份由內而外凝聚的文化，也轉化為經營成果，凱基人壽今年首季新契約保費累計新台幣252億元、較去年同期成長28%，展現穩健經營實力與成長動能。

在金融本業表現上，凱基人壽今年順利接軌IFRS 17，財務結構持續優化，淨值比提升至9.1%。首季新契約保費則維持雙位數成長，擴大新契約業績規模，商品策略聚焦外幣與投資型商品，成為帶動業績表現的主要動能，並同步強化保險合約服務邊際(CSM)及淨值，進一步推進長期獲利能力與財務韌性。

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數位布局上，凱基人壽積極深化數位轉型，將科技全面導入服務流程。從投保錯誤即時偵測、病歷影像自動判讀，到全天候智慧客服與知識機器人支援，人機協作助攻第一線同仁能更專注於判斷與保戶關懷。透過敏捷工具優化內部協作與決策效率，縮短作業時間、提升回應速度，保險服務更有感，此舉更榮獲國際媒體《The Digital Banker》舉辦的「2026 Digital CX Awards數位客戶體驗大獎」肯定，成為台灣保險業唯一榮獲「最佳數位客戶體驗轉型Outstanding Digital CX Transformation in Insurance–Taiwan」的公司。

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