大甲媽今晚駐駕永樂商圈天后宮　彰警動員420人護駕「禁鑽轎底」

▲大甲媽祖回鑾進彰化遇大雨，信眾穿雨衣跪地鑽轎底。（圖／大甲鎮瀾宮提供）

記者唐詠絮／彰化報導

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動，將於4月24日下午進入彰化地區，預計行經花壇鄉彰員路、彰化市大埔路，並於晚間駐駕彰化市永樂商圈天后宮。雖然下雨，仍不減信眾熱情不斷湧入，彰化警分局已宣布將動員警民力420人次投入維安與交通疏導，並設置700面改道牌，警方特別呼籲民眾切勿於該路段「鑽轎底」，確保活動安全順暢。

▲彰化警分局在永樂商圈周邊放置700面改道牌。（圖／警方提供）

彰化分局表示，媽祖鑾轎行經花壇鄉彰員路時，將規劃7處交通疏導管制點；進入彰化市大埔路2巷口後，將全面管制大埔路段，建議用路人提前改道行駛中山路，避開壅塞路段。晚間鑾轎行經大埔路與南平街口後，市區遶境路線將逐步實施交通管制，範圍涵蓋永樂街、民族路及中山路等主要道路。

警方呼籲，欲前往市區的民眾建議改行中山路、中央路、中華西路及金馬路等外圍道路，以節省行車時間。晚間鑾轎進入彰化市區後，警方將進駐永樂商圈加強秩序維護與人潮引導，避免鑾轎駐駕天后宮期間發生推擠。民眾前往參香時，務必配合規劃的參拜動線，切勿停留於動線上，以利人潮順暢流動。

鑾轎由民權路口左轉進入民族路，至起駕天后宮前往開化寺的路段約300公尺，向來是歷年人潮聚集熱點。警方特別呼籲民眾切勿於該路段「鑽轎底」，以維護安全。屆時將視現場人潮狀況，於民族路與民權路口實施人流管制，建議民眾改直行民權路，至中山路再左轉前往天后宮參拜。

彰化警分局長劉千祥表示，媽祖遶境為重要宗教盛事，呼籲民眾配合交通管制與警方引導，共同維護活動安全與秩序，讓進香活動圓滿順利。

▼大甲媽祖回鑾進彰化遇大雨，過花壇鄉涵洞。（圖／大甲鎮瀾宮提供）