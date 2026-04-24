中信金庫內狂搬1千萬錢磚！搶匪挾持經理　北市警3分鐘趕抵逮人

記者陳以昇、黃彥傑、邱中岳、黃資真／台北報導

台北市大安區忠孝東路四段71號、中信銀行忠孝分行今(24日)下午驚傳搶案！林姓男子(31歲)攜帶BB槍與假的手榴彈，挾持余姓經理到金庫取錢，但被趕到現場的員警壓制，幸無人傷亡。稍早台北市警察局長林炎田在事發現場表示，員警獲報後在3分鐘內抵達現場，而當下林男已在行李箱內裝了1千萬打算逃跑，經歷一陣對峙下，同仁順利將人壓制逮捕。

▲台北市東區中信銀行搶案，警察局長林炎田說明。（圖／記者陳以昇攝，下同）



台北市警察局長林炎田指出，警方在下午3點32分獲報，林姓犯嫌攜帶BB槍與假的手榴彈，進到銀行裡面稱要搶劫，希望行員配合，因此挾持余姓經理與行員，進到金庫內部。

林嫌也準備齊全，帶了行李箱迅速往裡面塞了共1千萬元的現金，同時李姓派出所所長帶著2名同仁於報案3分鐘後火速趕抵現場，接著線上警力與霹靂小組陸續趕到現場，對峙約10多分鐘後，於下午3點50分成功制伏壓制林嫌，並保全了行李箱與現金。

林炎田局長表示，經理僅受到驚嚇，幸並未受傷，目前已知林嫌是因經濟壓力才會到銀行搶劫，所幸行員機警，迅速報案，員警才能火速抵達現場逮捕犯嫌，後續會進一步進行現場勘驗，進行更詳細的調查。